Используемые для посадки "Союзов" машины-амфибии пройдут модернизацию

"В модернизации автомобиля будет частично обновлено радиосвязное и навигационное оборудование, а также системы кондиционирования и отопления, которые необходимы в случае, если космонавтов эвакуируют наземным эшелоном. Кроме того, будет проведен ремонт корпуса, но внешне машины не изменятся. Машина ПЭМ-2 – грузовая, на которой установлен специальный кран для эвакуации капсулы, пройдет дополнительное освидетельствование в Гостехнадзоре", - приводятся в сообщении слова начальника поисково-спасательной и парашютно-десантной службы 14 Армии ВВС и ПВО Центрального военного округа Евгения Солнцева.