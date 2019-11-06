Используемые для посадки "Союзов" машины-амфибии пройдут модернизацию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноя – РИА Новости. Единственные в России поисково-эвакуационные машины-амфибии высокой проходимости "Синяя птица" Центрального военного округа (ЦВО), которые задействованы в обеспечении запуска и посадки кораблей "Союз", пройдут модернизацию в Подмосковье, сообщает ЦВО в среду.
"В модернизации автомобиля будет частично обновлено радиосвязное и навигационное оборудование, а также системы кондиционирования и отопления, которые необходимы в случае, если космонавтов эвакуируют наземным эшелоном. Кроме того, будет проведен ремонт корпуса, но внешне машины не изменятся. Машина ПЭМ-2 – грузовая, на которой установлен специальный кран для эвакуации капсулы, пройдет дополнительное освидетельствование в Гостехнадзоре", - приводятся в сообщении слова начальника поисково-спасательной и парашютно-десантной службы 14 Армии ВВС и ПВО Центрального военного округа Евгения Солнцева.
Почти за 20 лет личный состав и техника выполнили более 70 поисково-спасательных работ по посадке спускаемых аппаратов транспортных пилотируемых кораблей "Союз" и поисково-спасательных обеспечений запусков транспортных пилотируемых кораблей "Союз", эвакуировав свыше 200 космонавтов, в том числе около ста - иностранных.
Одиннадцатого октября 2018 года впервые военные спасатели ЦВО были задействованы при внештатной ситуации во время запуска пилотируемого космического корабля, уточняет ЦВО. Тогда пуск завершился аварией ракеты-носителя "Союз-ФГ".