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РИА Новости

В Греции при взрыве на металлургическом заводе погиб рабочий, сообщили СМИ

12:35 06.11.2019
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© AP Photo / Thanassis StavrakisМашины скорой помощи в Греции
Машины скорой помощи в Греции
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Машины скорой помощи в Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 6 ноя – РИА Новости. Рабочий погиб в результате взрыва на металлургическом заводе ЛАРКО в греческом Ларимно, сообщает местное издание lamiareport.gr.
ЛАРКО - единственный в Евросоюзе производитель ферроникеля. Вся продукция идет на экспорт. Объем продаж составляет до 250 миллионов евро в год.
По сообщению издания, 55-летний рабочий выполнял работу, когда в цехе произошел взрыв.
Подробности ЧП пока не известны.
Как сообщает издание, 4 ноября на заводе произошла авария, едва не приведшая к гибели нескольких рабочих. В цехе электропечей во время испытаний оборвался ковш с раскаленной рудой. По счастливой случайности, никто не пострадал. Причиной стали некачественные канаты, пишет издание.
Профсоюз металлургов подал жалобу в связи с происшествием, заявив о многочисленных нарушениях безопасности труда, устаревшем оборудовании.
На месте взрыва в городке Куарньенто на севере Италии
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