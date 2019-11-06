В Греции при взрыве на металлургическом заводе погиб рабочий, сообщили СМИ

АФИНЫ, 6 ноя – РИА Новости. Рабочий погиб в результате взрыва на металлургическом заводе ЛАРКО в греческом Ларимно, сообщает местное издание Рабочий погиб в результате взрыва на металлургическом заводе ЛАРКО в греческом Ларимно, сообщает местное издание lamiareport.gr

ЛАРКО - единственный в Евросоюзе производитель ферроникеля. Вся продукция идет на экспорт. Объем продаж составляет до 250 миллионов евро в год.

По сообщению издания, 55-летний рабочий выполнял работу, когда в цехе произошел взрыв.

Подробности ЧП пока не известны.

Как сообщает издание, 4 ноября на заводе произошла авария, едва не приведшая к гибели нескольких рабочих. В цехе электропечей во время испытаний оборвался ковш с раскаленной рудой. По счастливой случайности, никто не пострадал. Причиной стали некачественные канаты, пишет издание.