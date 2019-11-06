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РИА Новости

Инспекторы МАГАТЭ прибыли на иранский объект в Фордо

12:33 06.11.2019
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© страница IAEA в Twitter Международное агентство по атомной энергии
 Международное агентство по атомной энергии
© страница IAEA в Twitter
Международное агентство по атомной энергии
ВЕНА, 6 ноя - РИА Новости. Инспекторы МАГАТЭ прибыли на объект в Фордо после заявления Ирана, сообщат о любой деятельности штаб-квартире в Вене, сообщил в среду РИА Новости представитель МАГАТЭ.
Иран начал подачу газа в центрифуги на ядерном объекте в Фордо с началом четвертого по счету отказа Тегерана выполнять часть обязательств по ядерной сделке, сообщило агентство ISNA.
"Мы знаем о сегодняшних сообщениях СМИ касательно Фордо. Инспекторы агентства находятся на объекте в Иране и сообщат о любой релевантной деятельности штаб-квартире в Вене", - сообщил представитель агентства.
Ранее президент Ирана заявил, что с 6 ноября Тегеран в четвертый раз откажется от выполнения обязательств по ядерной сделке и начнет использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо путем подачи в них газа.
Ядерная сделка предполагает, что Иран проведет перепрофилирование ядерного объекта в Фордо под ядерный центр для производства стабильных изотопов, воздерживаясь от обогащения урана на нем, оставив Натанз в качестве единственного объекта по обогащению урана.
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Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что иранские власти назвали "стратегическим терпением" Ирана.
Отказ от выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в первый этап касалась запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Так, Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.
Впоследствии власти в Тегеране 7 июля заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
В начале же сентября Иран в третий раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке. Тогда Тегеран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.
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