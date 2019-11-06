Инспекторы МАГАТЭ прибыли на иранский объект в Фордо

ВЕНА, 6 ноя - РИА Новости. Инспекторы Инспекторы МАГАТЭ прибыли на объект в Фордо после заявления Ирана, сообщат о любой деятельности штаб-квартире в Вене, сообщил в среду РИА Новости представитель МАГАТЭ.

Иран начал подачу газа в центрифуги на ядерном объекте в Фордо с началом четвертого по счету отказа Тегерана выполнять часть обязательств по ядерной сделке, сообщило агентство ISNA.

"Мы знаем о сегодняшних сообщениях СМИ касательно Фордо. Инспекторы агентства находятся на объекте в Иране и сообщат о любой релевантной деятельности штаб-квартире в Вене", - сообщил представитель агентства.

Ранее президент Ирана заявил, что с 6 ноября Тегеран в четвертый раз откажется от выполнения обязательств по ядерной сделке и начнет использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо путем подачи в них газа.

Ядерная сделка предполагает, что Иран проведет перепрофилирование ядерного объекта в Фордо под ядерный центр для производства стабильных изотопов, воздерживаясь от обогащения урана на нем, оставив Натанз в качестве единственного объекта по обогащению урана.

Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что иранские власти назвали "стратегическим терпением" Ирана.

Отказ от выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в первый этап касалась запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Так, Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.

Впоследствии власти в Тегеране 7 июля заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).