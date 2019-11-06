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РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

В Якутии обсудили варианты подъездных путей к мосту через Лену

12:34 06.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЯКУТСК, 6 ноя – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев и мэр Якутска Сардана Авксентьева встретились с жителями села Старая Табага для обсуждения вариантов подъездных путей к мосту через Лену, сообщает департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ администрации города.
Ранее в интервью РИА Новости Николаев заявил, что проект автомобильного моста через реку Лену уже получил поддержку профильных ведомств и правительства, решение о его строительстве может быть принято до конца года. Глава региона заверил, что Якутия "находится в полном взаимопонимании" с правительством страны по вопросу целесообразности проекта моста, а также подходам к его строительству.
"Во вторник глава республики и глава города Якутска встретились с жителями села Старая Табага. Темой встречи стала перспектива строительства моста через реку Лена в районе села и связанная с этим разработка различных вариантов размещения подъездных путей", - рассказали в департаменте.
Как отметил руководитель региона, найден оптимальный способ, благодаря которому можно избежать сноса жилых домов в селе. "Предложенный вариант трассировки предполагает размещение подъезда к мостовому переходу вдоль берега реки. Такой вариант полностью устроил местное население. Кроме того, будет возведена дамба, которая решит проблему ежегодного подтопления населенного пункта", - говорится в сообщении.
В свою очередь Авксентьева обсудила с селянами вопросы транспортной загруженности дороги, проходящей через Старую Табагу. С началом ледохода и в течение всего лета дорога активно используется жителями Якутска. Собравшиеся попросили власти установить дополнительные "лежачие полицейские".
Кроме того, мэр напомнила жителям о возможности участия в программе поддержки местных инициатив "Развитие инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации на 2016-2020 годы". Она привела в пример Автодорожный округ Якутска, в котором благодаря данной программе открылась спортивная площадка с зоной отдыха.
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Республика Саха (Якутия)Сардана АвксентьеваАйсен НиколаевЯкутияОбщество
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