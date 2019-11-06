В Якутии обсудили варианты подъездных путей к мосту через Лену

ЯКУТСК, 6 ноя – РИА Новости. Глава Глава Якутии Айсен Николаев и мэр Якутска Сардана Авксентьева встретились с жителями села Старая Табага для обсуждения вариантов подъездных путей к мосту через Лену, сообщает департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ администрации города.

Ранее в интервью РИА Новости Николаев заявил, что проект автомобильного моста через реку Лену уже получил поддержку профильных ведомств и правительства, решение о его строительстве может быть принято до конца года. Глава региона заверил, что Якутия "находится в полном взаимопонимании" с правительством страны по вопросу целесообразности проекта моста, а также подходам к его строительству.

"Во вторник глава республики и глава города Якутска встретились с жителями села Старая Табага. Темой встречи стала перспектива строительства моста через реку Лена в районе села и связанная с этим разработка различных вариантов размещения подъездных путей", - рассказали в департаменте.

Как отметил руководитель региона, найден оптимальный способ, благодаря которому можно избежать сноса жилых домов в селе. "Предложенный вариант трассировки предполагает размещение подъезда к мостовому переходу вдоль берега реки. Такой вариант полностью устроил местное население. Кроме того, будет возведена дамба, которая решит проблему ежегодного подтопления населенного пункта", - говорится в сообщении.

В свою очередь Авксентьева обсудила с селянами вопросы транспортной загруженности дороги, проходящей через Старую Табагу. С началом ледохода и в течение всего лета дорога активно используется жителями Якутска. Собравшиеся попросили власти установить дополнительные "лежачие полицейские".