В Роскомнадзоре сообщили о сокращении нарушений со стороны российских СМИ

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил о постепенном снижении нарушений законодательства в работе российских СМИ.
"Раньше их было 6,5 тысяч, по итогам 2018 года – 3 тысячи, я полагаю, по итогам 2019 года их будет еще меньше. Мы активно взаимодействуем с профессиональным сообществом, охват - почти 100 процентов СМИ", - сказал Жаров в среду на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в РФ и регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий".
По его словам, ведомство старается больше заниматься профилактикой нарушений и никогда не вмешивается в корректировку контента.
"В этом году 316 семинаров со всеми СМИ. Мы больше занимаемся профилактической работой. В отличие от наших коллег из ОБСЕ мы никогда не вмешиваемся в корректировку контента", - сказал Жаров.
ОБСЕ – крупнейшая в мире региональная организация. Она объединяет 57 стран, большинство из которых расположены в Европе, но в организацию также входят США, Канада, некоторые азиатские государства. Основные цели ОБСЕ подразделяются на три "корзины": военно-политическая, экономическая и правочеловеческая, включающая развитие демократических институтов и наблюдение за выборами.