В Роскомнадзоре сообщили о сокращении нарушений со стороны российских СМИ

"Раньше их было 6,5 тысяч, по итогам 2018 года – 3 тысячи, я полагаю, по итогам 2019 года их будет еще меньше. Мы активно взаимодействуем с профессиональным сообществом, охват - почти 100 процентов СМИ", - сказал Жаров в среду на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в РФ и регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий".