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РИА Новости

В Роскомнадзоре сообщили о сокращении нарушений со стороны российских СМИ

12:22 06.11.2019
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© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
© РИА Новости / Томас Тхайцук
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил о постепенном снижении нарушений законодательства в работе российских СМИ.
"Раньше их было 6,5 тысяч, по итогам 2018 года – 3 тысячи, я полагаю, по итогам 2019 года их будет еще меньше. Мы активно взаимодействуем с профессиональным сообществом, охват - почти 100 процентов СМИ", - сказал Жаров в среду на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в РФ и регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий".
По его словам, ведомство старается больше заниматься профилактикой нарушений и никогда не вмешивается в корректировку контента.
"В этом году 316 семинаров со всеми СМИ. Мы больше занимаемся профилактической работой. В отличие от наших коллег из ОБСЕ мы никогда не вмешиваемся в корректировку контента", - сказал Жаров.
ОБСЕ – крупнейшая в мире региональная организация. Она объединяет 57 стран, большинство из которых расположены в Европе, но в организацию также входят США, Канада, некоторые азиатские государства. Основные цели ОБСЕ подразделяются на три "корзины": военно-политическая, экономическая и правочеловеческая, включающая развитие демократических институтов и наблюдение за выборами.
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Александр Жаров
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