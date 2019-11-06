В Новгородской области найдены останки более тысячи советских солдат

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Останки 1055 погибших советских солдат были обнаружены поисковиками на территории Новгородской области в рамках межрегиональных "Вахт Памяти", которые проходили с августа по конец октября, сообщает пресс-служба Поискового движения России.
В экспедиции приняли участие 1342 поисковика в составе 76 отрядов из различных регионов страны.
Для проведения поисковых работ активистами был подготовлен необходимый историографический и картографический материал: оцифрованы и сделаны выписки из оперативных сводок, боевых донесений, журналов боевых действий, составлены схемы боевых действий и положения частей на февраль-март 1943 года, предоставлены материалы военной аэрофотосъемки 1942–1943 годов.
В результате поисковикам удалось установить, что из общего числа найденных советских солдат 121 человек погиб в ходе проведения операции "Полярная звезда".
Помимо этого активисты обнаружили 79 документов, позволяющих установить личности военнослужащих, в том числе на орден Красной Звезды и две медали "За боевые заслуги". 36 имен погибших уже установлены. Также обнаружены места падения трех советских боевых самолетов, в настоящее время ведется работа с документами ЦАМО РФ по установлению судеб членов экипажей этих машин.