В Новгородской области найдены останки более тысячи советских солдат

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Останки 1055 погибших советских солдат были обнаружены поисковиками на территории Новгородской области в рамках межрегиональных "Вахт Памяти", которые проходили с августа по конец октября, сообщает пресс-служба Поискового движения России.

В экспедиции приняли участие 1342 поисковика в составе 76 отрядов из различных регионов страны.

Для проведения поисковых работ активистами был подготовлен необходимый историографический и картографический материал: оцифрованы и сделаны выписки из оперативных сводок, боевых донесений, журналов боевых действий, составлены схемы боевых действий и положения частей на февраль-март 1943 года, предоставлены материалы военной аэрофотосъемки 1942–1943 годов.

В результате поисковикам удалось установить, что из общего числа найденных советских солдат 121 человек погиб в ходе проведения операции "Полярная звезда".