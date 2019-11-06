Роскомнадзор готов инициировать ежегодные встречи с коллегами из стран ОБСЕ

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Глава Роскомнадзора Александр Жаров призвал проводить ежегодные встречи органов, осуществляющих надзор за работой СМИ в странах-участницах ОБСЕ, чтобы обсуждать текущие проблемы.
"Ежегодно было бы здорово проводить некий "круглый стол" органов, которые наблюдают за работой СМИ в разных странах ОБСЕ, и обсуждать. Мы готовы выступить организаторами. Этого раньше не было, мы встречались с коллегами в последний раз пять лет назад, с тех пор переписываемся", - заявил в среду Жаров на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в Российской Федерации и регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий".
ОБСЕ - крупнейшая в мире региональная организация, объединяющая 57 стран мира, включая Северную Америку, Европу и Центральную Азию.
"Учитывая усиление национального законодательства стран в плане регуляции и надзора за СМИ и за интернетом, назрела необходимость делать публичную дискуссию Роскомнадзора и аналогов. Мне кажется, на площадке ОБСЕ, если идет диалог о свободе СМИ и плюрализме мнений, это идеально", - отметил Жаров.
Международная конференция по свободе СМИ проводится под эгидой офиса представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и МИД России 6 ноября. В мероприятии участвуют более 200 журналистов, представителей СМИ и неправительственных организаций, а также международных экспертов и политиков. На конференции обсуждаются четыре основные темы: свобода СМИ и их плюрализм в России и регионе ОБСЕ, безопасность журналистов, фейковые новости и дезинформация, а также саморегуляция средств массовой информации.
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