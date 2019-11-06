Роскомнадзор готов инициировать ежегодные встречи с коллегами из стран ОБСЕ

"Ежегодно было бы здорово проводить некий "круглый стол" органов, которые наблюдают за работой СМИ в разных странах ОБСЕ, и обсуждать. Мы готовы выступить организаторами. Этого раньше не было, мы встречались с коллегами в последний раз пять лет назад, с тех пор переписываемся", - заявил в среду Жаров на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в Российской Федерации и регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий".