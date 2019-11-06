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РИА Новости

Аэропорт в Ростове-на-Дону возобновил работу, нарушенную из-за тумана

12:07 06.11.2019 (обновлено: 12:08 06.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкАэропорт "Платов" в Ростове-на-Дону
Аэропорт Платов в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Аэропорт "Платов" в Ростове-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Аэропорт Ростова-на-Дону возобновил работу в штатном режиме после улучшения видимости, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.
С 7.25 мск среды аэропорт "Платов" перешел на работу по фактической погоде из-за густого тумана.
"Процедуры, введенные при ограничении видимости, отменены. Аэропорт теперь работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в общей сложности из-за тумана были задержаны 14 рейсов. Один из них отправлен на запасной аэродром, пять рейсов вылетели с запозданием.
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"На данный момент готовятся к вылету с запозданием два рейса, шесть задерживаются на прилет", - добавил представитель аэропорта.
Ранее управление ГО и ЧС Ростова-на-Дону предупреждало, что утром 6 ноября сохранится сильный туман, и призывало быть осторожными. По данным синоптиков, туман может образовываться при перепаде температур.
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