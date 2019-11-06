Аэропорт в Ростове-на-Дону возобновил работу, нарушенную из-за тумана

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Аэропорт Аэропорт Ростова-на-Дону возобновил работу в штатном режиме после улучшения видимости, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.

С 7.25 мск среды аэропорт "Платов" перешел на работу по фактической погоде из-за густого тумана.

"Процедуры, введенные при ограничении видимости, отменены. Аэропорт теперь работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в общей сложности из-за тумана были задержаны 14 рейсов. Один из них отправлен на запасной аэродром, пять рейсов вылетели с запозданием.

"На данный момент готовятся к вылету с запозданием два рейса, шесть задерживаются на прилет", - добавил представитель аэропорта.