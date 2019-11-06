Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-06T12:06Z
https://ria.ru/20191106/1560626290.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152772/72/1527727204_0:223:1365:991_1036x0_80_0_0_ae0900a4db7f1e662c7383346bccd281.jpg
РИА Новости
Тюменская область

В Тюменской области запущен завод по переработке плодоовощной продукции

12:06 06.11.2019
12
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
ТЮМЕНЬ, 6 ноя – РИА Новости. Завод по переработке плодоовощной продукции компании "Прованс Групп" запущен на территории индустриального парка "Боровский" в Тюменской области, объем инвестиций в проект составил 220 миллионов рублей, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
"Компания "Прованс Групп" – хороший пример того, как можно, глядя в будущее, двигаться вперед и реализовывать свои мечты. Предприятие активно участвует в региональной программе производительности труда. Большой резерв наших предпринимателей кроется в несложных вещах, и результаты участия предприятий в программах повышения производительности труда это убедительно доказывают", - сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.
Производственный комплекс, общая площадь которого составляет более 3,4 тысячи квадратных метров, построен менее чем за два года. Работать на новом высокотехнологичном оборудовании будут 80 человек, в том числе жители поселка Боровский, уточнили в пресс-службе.
Предприятие займется переработкой широкого спектра сельскохозяйственной продукции и будет выпускать мытые и очищеные, а также нарезанные в различной конфигурации овощи и корнеплоды: морковь, свеклу, картофель, капусту, резаные или целые листовые салаты и зелень, смеси из резаных овощей и салатов. Современная технология упаковки позволит гарантировать высокое качество на протяжении всего срока хранения. Продукция под брендом "Прованс" будет поставляться в Курган, Челябинск, Омск, Томск, Сочи.
вид на Тобольск со стороны реки Иртыш
11:31Тюменская область
В Тобольске создадут особую экономическую зону
Говоря о развитии индустриальных парков в регионе и привлечении новых инвесторов на территорию, губернатор Александр Моор заверил, что правительство готово и дальше оказывать поддержку всем инвестиционным проектам, которые будут реализовываться в Тюменской области.
000000
Обсудить 0
Тюменская областьАлександр Моор
Рекомендуем
вид на Тобольск со стороны реки Иртыш
В Тобольске создадут особую экономическую зону
Дмитрий Медведев
Медведев отметил ежегодный рост числа семейных компаний
Губернатор Омской области Александр Бурков на церемонии открытия культурно-образовательного центра Эрмитаж-Сибирь в Омске
Бурков: центр "Эрмитаж-Сибирь" укрепил культурные связи Омска и Петербурга
Реклама микрофинансовой организации
Стало известно, сколько заемщиков МФО сталкивается с "серыми" кредиторами
Вывеска компании Ростелеком на крыше здания
Власти отказались снижать госдолю в Ростелекоме по настоянию силовиков
Емкости для хранения нефти нефтепровода Дружба неподалеку от города Мозырь Гомельской области
"Роснефть" пока не завершила расчет убытков после ЧП на "Дружбе"
Квартира в новостройке
В Дагестане 315 детей-сирот получат квартиры
Куба
Москва откроет на Кубе крупнейшее в регионе производство стройматериалов
Города России. Калуга
Астрономическая обсерватория появится в музее истории космонавтики в Калуге
Девушка в кафе
В Сбербанке рассказали, сколько россияне оставляют на чай в ресторанах
Вид на жилой дом на Кудринской площади
Москва за год в два раза увеличила поддержку промышленных предприятий
Города мира. Милан
В миланском музее открывается выставка "Леонардо и “Мадонна Литта”"
Клавиатура компьютера
"АльфаСтрахование" проверяет попавшие в Сеть данные клиентов
Вид на Шанхай
Первые леди Китая и Франции посетили среднюю школу в Шанхае
Ноутбук
Лучшие интернет-компании назовут 14 ноября на AdIndex Awards 2019
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:33Экоактивисты ворвались на заседание газовой конференции в Париже
18:30Генпрокуратура ЛНР обнаружила тайник с оружием у линии соприкосновения
18:28Кипр решил отобрать у девяти россиян "золотые паспорта"
18:21Росавиация нашла нарушения в работе Azur Air
18:15Украинские силовики выпустили почти 40 мин по ДНР, заявили в Донецке
18:11Командира части в Североморске признали виновным в получении взяток
18:10РПЦ вместе с Минкультуры собирается оцифровать храмы России
18:09Азербайджан вручил послу России ноту протеста
18:07Омбудсмен предложил поставить камеры в детсадах после инцидента в Ярославле
18:04Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
18:01Кузнецова поможет пенсионерке из Москвы вернуть право опеки над внуком
18:01ФНС уличила авторов Doing Business в использовании недостоверных данных
17:53Глава "Мемориала" обжалует штраф за нарушение закона об НКО-иноагентах
17:51Минкультуры поддержало создание культурологического курса для школьников
17:51В РВИО прокомментировали снос радикалами барельефа Жукова в Одессе
17:51В Госдуму внесут законопроект об упрощенном получении гражданства
17:51Названы песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
17:50Украинская националистка рассказала, как Киев может "победить" Москву
17:42Эколог объяснил массовую гибель рыбы под Херсоном естественными причинами
17:41Депутат назвал поддержку Голунова лучшим проявлением гражданской позиции
Лента новостейМолния