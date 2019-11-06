В Тюменской области запущен завод по переработке плодоовощной продукции

ТЮМЕНЬ, 6 ноя – РИА Новости. Завод по переработке плодоовощной продукции компании "Прованс Групп" запущен на территории индустриального парка "Боровский" в Тюменской области, объем инвестиций в проект составил 220 миллионов рублей, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Компания "Прованс Групп" – хороший пример того, как можно, глядя в будущее, двигаться вперед и реализовывать свои мечты. Предприятие активно участвует в региональной программе производительности труда. Большой резерв наших предпринимателей кроется в несложных вещах, и результаты участия предприятий в программах повышения производительности труда это убедительно доказывают", - сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Производственный комплекс, общая площадь которого составляет более 3,4 тысячи квадратных метров, построен менее чем за два года. Работать на новом высокотехнологичном оборудовании будут 80 человек, в том числе жители поселка Боровский, уточнили в пресс-службе.

Предприятие займется переработкой широкого спектра сельскохозяйственной продукции и будет выпускать мытые и очищеные, а также нарезанные в различной конфигурации овощи и корнеплоды: морковь, свеклу, картофель, капусту, резаные или целые листовые салаты и зелень, смеси из резаных овощей и салатов. Современная технология упаковки позволит гарантировать высокое качество на протяжении всего срока хранения. Продукция под брендом "Прованс" будет поставляться в Курган, Челябинск, Омск, Томск, Сочи.