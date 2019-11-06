Россия за сутки зафиксировала 29 нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 29 нарушений, Турция - 20, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 29 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – десять, Идлиб – восемь, Латакия – шесть, Хама – пять. Турецкой частью представительства зафиксировано 20 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – восемь, Идлиб – пять, Латакия – пять, Хама – два", - говорится в сообщении.