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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала 29 нарушений перемирия в Сирии

11:46 06.11.2019
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© Фото : SANAПодразделения сирийской армии
Подразделения сирийской армии
© Фото : SANA
Подразделения сирийской армии. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 29 нарушений, Турция - 20, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 29 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – десять, Идлиб – восемь, Латакия – шесть, Хама – пять. Турецкой частью представительства зафиксировано 20 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – восемь, Идлиб – пять, Латакия – пять, Хама – два", - говорится в сообщении.
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