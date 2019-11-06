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РИА Новости

Власти отказались снижать госдолю в Ростелекоме по настоянию силовиков

11:40 06.11.2019 (обновлено: 11:41 06.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска компании "Ростелеком" на крыше здания
Вывеска компании Ростелеком на крыше здания
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Вывеска компании "Ростелеком" на крыше здания. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Власти РФ обсуждали снижение доли государства в крупнейшем в России телекоммуникационном операторе "Ростелеком" до 25%, но решили сохранить контроль в компании по настоянию правоохранительных органов, рассказал журналистам замминистра финансов России Алексей Моисеев.
"В "Ростелекоме" у нас и так 50%. Там же речь о "Ростелекоме", если не ошибаюсь, шла о снижении до 25%. Правоохранительные органы настояли, чтобы там был контроль", - сказал Моисеев, отвечая на вопрос о том, почему Минфин, предлагая возобновить дискуссию о приватизации крупнейших компаний, не включил в свой список "Ростелеком".
В настоящее время основным акционером "Ростелекома" является Росимущество, ему принадлежит 48,71% обыкновенных акций оператора (в уставном капитале - 45,04%). Госкорпорация ВЭБ.РФ владеет 4,29% обыкновенных акций (в уставном капитале - 3,96%). Доля дочерней структуры "Ростелекома", ООО "Мобител", в обыкновенных акциях оператора составляет 10,49%, в привилегированных - 30,79%.
Моисеев напомнил, что вопрос о включении компании в план приватизации обсуждался еще в 2012-2013 годах. "Но из-за того, что "Ростелеком" владеет линиями правительственной связи, было принято решение, что там необходимо оставить контроль", - пояснил замминистра.
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Прогнозный план приватизации федерального имущества на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, внесенный в Госдуму одновременно с проектом бюджета на следующую трехлетку, предусматривал снижение доли участия РФ в "Русгидро", "Совкомфлоте", "Транснефти", "Ростелекоме", "Россетях" и ОЗК, однако позже Минэкономразвития заявило, что не планирует приватизацию этих компаний.
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Алексей МоисеевГосдума РФМинистерство финансов РФРостелекомРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Силовикам следует ещё взять в разработку инициаторов этой приватизации. Совершенно неприкрытая работа агентов влияния. Причём в интересах вероятного противника. Или кормчего устраивает работа в окружении крыс?
6 ноября, 17:56
Василий Пупкин
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