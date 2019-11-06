Власти отказались снижать госдолю в Ростелекоме по настоянию силовиков

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Власти РФ обсуждали снижение доли государства в крупнейшем в России телекоммуникационном операторе "Ростелеком" до 25%, но решили сохранить контроль в компании по настоянию правоохранительных органов, рассказал журналистам замминистра финансов России Алексей Моисеев.

"В "Ростелекоме" у нас и так 50%. Там же речь о "Ростелекоме", если не ошибаюсь, шла о снижении до 25%. Правоохранительные органы настояли, чтобы там был контроль", - сказал Моисеев, отвечая на вопрос о том, почему Минфин, предлагая возобновить дискуссию о приватизации крупнейших компаний, не включил в свой список "Ростелеком".

В настоящее время основным акционером "Ростелекома" является Росимущество, ему принадлежит 48,71% обыкновенных акций оператора (в уставном капитале - 45,04%). Госкорпорация ВЭБ.РФ владеет 4,29% обыкновенных акций (в уставном капитале - 3,96%). Доля дочерней структуры "Ростелекома", ООО "Мобител", в обыкновенных акциях оператора составляет 10,49%, в привилегированных - 30,79%.

Моисеев напомнил, что вопрос о включении компании в план приватизации обсуждался еще в 2012-2013 годах. "Но из-за того, что "Ростелеком" владеет линиями правительственной связи, было принято решение, что там необходимо оставить контроль", - пояснил замминистра.