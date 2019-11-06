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РИА Новости

Пресс-конференция о последствиях выхода США из Парижского соглашения

11:37 06.11.2019 (обновлено: 13:39 06.11.2019)
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7 ноября в 16:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Последствия выхода США из Парижского соглашения по климату".
Участники:
- член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий ОРДЕНОВ;
- член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Олег ЦЕПКИН;
- преподаватель Кафедры международных комплексных проблем природопользования и экологии МГИМО МИД России, эксперт Информационного центра ФАО Екатерина БЛИЗНЕЦКАЯ;
- главный советник Лесного попечительского совета (FSC Russia) Андрей ПТИЧНИКОВ.

4 ноября, в 3-ю годовщину вступления в силу Парижского соглашения по климату, США направили официальное уведомление в ООН, под эгидой которой было подписано соглашение 12 декабря 2015 года, о запуске процесса выхода из этого договора и снятии в течение года принятых Вашингтоном обязательств.
США являются одним из основных "поставщиков" парниковых газов в атмосферу. Чем чреват очередной односторонний демарш Вашингтона? Будет ли работать Парижское соглашение без одного из ключевых подписантов? Какие последствия это будет иметь для экологии? Как это скажется на интересах России, которая ратифицировала Парижское соглашение в сентябре 2019 года? Каковы перспективы российского национального регулирования выбросов парниковых газов? Какие законодательные инициативы существуют в этой сфере?

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