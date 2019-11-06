Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-06T11:34Z
https://ria.ru/20191106/1560624298.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156062/16/1560621638_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_77005d185846f869793f470fdefd8fb5.jpg
РИА Новости
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Команда ОЭЗ Москвы завоевала 9 медалей на чемпионате WorldSkills Hi-Tech

11:34 06.11.2019
14
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВид на жилой дом на Кудринской площади
Вид на жилой дом на Кудринской площади
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Команда столичной особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" завоевала две золотые, две серебряные и пять бронзовых наград на чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2019, сообщает пресс-служба столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
В шестом национальном чемпионате профессионального мастерства WorldSkills Hi-Tech, который прошел в Екатеринбурге, приняли участие более семисот специалистов из 39 ведущих российских промышленных предприятий. Под флагом "Технополис "Москва" выступили свыше 30 участников, прошедших подготовку на базе столичной ОЭЗ, говорится в сообщении.
"Промышленная Москва - это, в первую очередь, люди, которые работают на предприятиях. Столичное правительство уделяет большое внимание образованию и подготовке кадров для высокотехнологичных компаний. WorldSkills Hi-Tech 2019 — это один из способов оценить, насколько эти усилия эффективны. И, как мы можем убедиться, программы поддержки самого инновационного кластера промышленной Москвы позволяют столице стать не только центром инноваций, но и образовательным центром. "Индустрия 4.0" ставит высокую планку для всех, от топ-менеджеров и управленцев до рядовых сотрудников, и город успешно справляется с поставленной задачей", — приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.
В свою очередь, генеральный директор ОЭЗ "Технополис "Москва" Игорь Ищенко отметил, что образовательная составляющая имеет первостепенное значение в экосистеме столичной ОЭЗ, где готовят профессионалов для высокотехнологичных компаний.
Автомобили на Крымском валу в Москве
31 октября, 14:17Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Резидент столичной ОЭЗ победил в конкурсе лучших технологий
"Наша политика уже приносит свои плоды: девять медалей в общем зачете — достойный результат. Уверен, победа в ключевых компетенциях — это отличный старт для карьеры", - цитирует пресс-служба ДИПП гендиректора ОЭЗ.
По информации пресс-службы, золотыми призерами WorldSkills Hi-Tech стали Егор Верхотуров (номинация "Полимеханика и автоматизация") и Александра Головкевич (номинация "Интернет-маркетинг").
000000
Обсудить 0
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровМосква
Рекомендуем
Вид на жилой дом на Кудринской площади
Москва за год в два раза увеличила поддержку промышленных предприятий
Губернатор Омской области Александр Бурков на церемонии открытия культурно-образовательного центра Эрмитаж-Сибирь в Омске
Бурков: центр "Эрмитаж-Сибирь" укрепил культурные связи Омска и Петербурга
Вид на небоскребы Москва-сити
Москва заключит контракты жизненного цикла на поставки медоборудования
Квартира в новостройке
В Дагестане 315 детей-сирот получат квартиры
Куба
Москва откроет на Кубе крупнейшее в регионе производство стройматериалов
Города России. Калуга
Астрономическая обсерватория появится в музее истории космонавтики в Калуге
вид на Тобольск со стороны реки Иртыш
В Тобольске создадут особую экономическую зону
Губернатор Тюменской области Александр Моор
В Тюменской области запущен завод по переработке плодоовощной продукции
Руководитель департамента строительства Краснодарского края Владимир Вареха
Вареха: на Кубани намечен активный прогресс в строительстве соцобъектов
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
В Якутии обсудили варианты подъездных путей к мосту через Лену
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Нижегородская компания откроет производство в Малайзии
Стройка
AR технологии появятся в приложении "Подмосковные стройки"
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС в Астане
В ШОС заявили, что ИГ* превращается в глобальную сетевую организацию
Город за малый бизнес: акселератор сферы услуг стартовал в Москве
Город за малый бизнес: акселератор сферы услуг стартовал в Москве
Квартира в новостройке
Власти Кубани ожидают рост ввода жилья на 2,3% в 2019 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:38Сбербанк дал советы по защите от фишинговых писем
18:33Экоактивисты ворвались на заседание газовой конференции в Париже
18:30Генпрокуратура ЛНР обнаружила тайник с оружием у линии соприкосновения
18:28Кипр решил отобрать у девяти россиян "золотые паспорта"
18:21Росавиация нашла нарушения в работе Azur Air
18:15Украинские силовики выпустили почти 40 мин по ДНР, заявили в Донецке
18:11Командира части в Североморске признали виновным в получении взяток
18:10РПЦ вместе с Минкультуры собирается оцифровать храмы России
18:09Азербайджан вручил послу России ноту протеста
18:07Омбудсмен предложил поставить камеры в детсадах после инцидента в Ярославле
18:04Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
18:01Кузнецова поможет пенсионерке из Москвы вернуть право опеки над внуком
18:01ФНС уличила авторов Doing Business в использовании недостоверных данных
17:53Глава "Мемориала" обжалует штраф за нарушение закона об НКО-иноагентах
17:51Минкультуры поддержало создание культурологического курса для школьников
17:51В РВИО прокомментировали снос радикалами барельефа Жукова в Одессе
17:51В Госдуму внесут законопроект об упрощенном получении гражданства
17:51Названы песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
17:50Украинская националистка рассказала, как Киев может "победить" Москву
17:42Эколог объяснил массовую гибель рыбы под Херсоном естественными причинами
Лента новостейМолния