Команда ОЭЗ Москвы завоевала 9 медалей на чемпионате WorldSkills Hi-Tech

Вид на жилой дом на Кудринской площади

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Команда столичной особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" завоевала две золотые, две серебряные и пять бронзовых наград на чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2019, сообщает пресс-служба столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

В шестом национальном чемпионате профессионального мастерства WorldSkills Hi-Tech, который прошел в Екатеринбурге, приняли участие более семисот специалистов из 39 ведущих российских промышленных предприятий. Под флагом "Технополис "Москва" выступили свыше 30 участников, прошедших подготовку на базе столичной ОЭЗ, говорится в сообщении.

"Промышленная Москва - это, в первую очередь, люди, которые работают на предприятиях. Столичное правительство уделяет большое внимание образованию и подготовке кадров для высокотехнологичных компаний. WorldSkills Hi-Tech 2019 — это один из способов оценить, насколько эти усилия эффективны. И, как мы можем убедиться, программы поддержки самого инновационного кластера промышленной Москвы позволяют столице стать не только центром инноваций, но и образовательным центром. "Индустрия 4.0" ставит высокую планку для всех, от топ-менеджеров и управленцев до рядовых сотрудников, и город успешно справляется с поставленной задачей", — приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова

В свою очередь, генеральный директор ОЭЗ "Технополис "Москва" Игорь Ищенко отметил, что образовательная составляющая имеет первостепенное значение в экосистеме столичной ОЭЗ, где готовят профессионалов для высокотехнологичных компаний.

"Наша политика уже приносит свои плоды: девять медалей в общем зачете — достойный результат. Уверен, победа в ключевых компетенциях — это отличный старт для карьеры", - цитирует пресс-служба ДИПП гендиректора ОЭЗ.