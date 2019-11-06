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РИА Новости
Тюменская область

В Тобольске создадут особую экономическую зону

11:31 06.11.2019
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© радио Sputnikвид на Тобольск со стороны реки Иртыш
вид на Тобольск со стороны реки Иртыш
© радио Sputnik
ТЮМЕНЬ, 6 ноя – РИА Новости. Власти Тюменской области планируют создать особую экономическую зону (ОЭЗ) в Тобольске на базе нефтехимической площадки "СИБУРа", что позволит дать предприятиям большее количество льгот, чем в индустриальных парках, сообщил журналистам губернатор Тюменской области Александр Моор.
"Основным партнером проекта может выступить компания "СИБУР". Продукцию, которую она выпускает, можно использовать для дальнейшей переработки. Поэтому мы задумываемся о такой форме поддержки и создании особой экономической зоны в Тобольске. Этот проект позитивно скажется и на развитии города, Тобольск должен быть в нем заинтересован", – сказал губернатор.
При этом он отметил, что этот проект потребует серьезной работы, координации и принятия совместных решений с федеральными партнерами.
Говоря о развитии индустриальных парков в Тюменской области, глава региона напомнил, что это универсальный механизм создания комфортных условий для привлечения инвесторов. Он используется в разных регионах страны. Механизм работы заключается в предоставлении площадки со всей инфраструктурой и пакета мер налоговой, финансовой и административной поддержки.
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"Тюменская область имеет успешный опыт работы в этом направлении. Индустриальный парк "Боровский" уже полностью заполнен, сейчас необходимо направить усилия на такое же успешное заполнение индустриального парка "Богандинский". Пока там возводят инфраструктуру, проектируют железнодорожные пути. Этот парк масштабнее, соответственно там потребуется еще больше усилий, будет больше резидентов и увеличится эффект для экономики по объему инвестиций и созданию рабочих мест", – сказал глава региона.
Он уточнил, что еще одна задача – создание в регионе небольших локальных муниципальных площадок, куда могли бы заходить средние и малые предприятия и создавать свои производства.
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Тюменская областьАлександр МоорТобольск
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