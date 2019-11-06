Россия готова помочь властям Сирии взять под контроль лагеря SDF

"Мы в целом взаимодействуем с сирийским правительством с тем, чтобы суверенитет Сирии был восстановлен на всей национальной территории", - сказал Вершинин, отвечая на соответствующий вопрос.

В октябре курдская автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии заявила, что 785 иностранцев, связанных с ИГ*, сбежали из лагеря Айн-Исса на севере страны, где Турция проводит военную операцию. Лагерь расположен в провинции Ракка на территории, подконтрольной арабо-курдским "Сирийским демократическим силам" (SDF) - военному крылу автономной администрации на северо-востоке САР. Иракский министр обороны Наджах аш-Шамри заявил о задержании нескольких боевиков ИГ*, бежавших из Сирии в Ирак.