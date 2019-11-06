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РИА Новости
Война в Сирии

Россия готова помочь властям Сирии взять под контроль лагеря SDF

11:30 06.11.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинКурдский блокпост в районе Манбидж на трассе М4, переданный сирийской армии
Курдский блокпост в районе Манбидж на трассе М4, переданный сирийской армии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Курдский блокпост в районе Манбидж на трассе М4, переданный сирийской армии. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Москва готова взаимодействовать с правительством Сирии по вопросу обеспечения контроля и безопасности на территориях, где находились лагеря "Сирийских демократических сил" (SDF), в которых содержались пленные боевики ИГИЛ*, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Мы в целом взаимодействуем с сирийским правительством с тем, чтобы суверенитет Сирии был восстановлен на всей национальной территории", - сказал Вершинин, отвечая на соответствующий вопрос.
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В октябре курдская автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии заявила, что 785 иностранцев, связанных с ИГ*, сбежали из лагеря Айн-Исса на севере страны, где Турция проводит военную операцию. Лагерь расположен в провинции Ракка на территории, подконтрольной арабо-курдским "Сирийским демократическим силам" (SDF) - военному крылу автономной администрации на северо-востоке САР. Иракский министр обороны Наджах аш-Шамри заявил о задержании нескольких боевиков ИГ*, бежавших из Сирии в Ирак.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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Война в СирииСергей ВершининСирийские демократические силыМИД РФСирияРоссияВ мире
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