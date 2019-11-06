Лавров выразил признательность Дезиру за участие в освобождении Вышинского

"Пользуясь случаем, хотел бы ещё раз выразить вам признательность за личное участие в деле освобождения Кирилла Вышинского, арестованного Киевом за выполнение своих прямых журналистских обязанностей", - сказал Лавров, обращаясь к Дезиру на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век" под эгидой офиса представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и при поддержке МИД России.