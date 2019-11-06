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РИА Новости

Лавров выразил признательность Дезиру за участие в освобождении Вышинского

11:25 06.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСергей Лавров на конференции ОБСЕ "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий". 6 ноября 2019
Сергей Лавров на конференции ОБСЕ Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий. 6 ноября 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил признательность представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру за участие в освобождении журналиста Кирилла Вышинского.

"Пользуясь случаем, хотел бы ещё раз выразить вам признательность за личное участие в деле освобождения Кирилла Вышинского, арестованного Киевом за выполнение своих прямых журналистских обязанностей", - сказал Лавров, обращаясь к Дезиру на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век" под эгидой офиса представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ и при поддержке МИД России.

Вышинский, возглавлявший портал РИА Новости Украина, был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Президент РФ Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной и заявлял, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Вышинский был освобожден из-под стражи 28 августа этого года и 7 сентября вернулся в Россию.
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Арлем ДезирОБСЕСергей ЛавровМИД РФВладимир ПутинРоссияВ мире
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