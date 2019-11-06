Пресс-конференция, посвященная проекту "Субботы московского школьника"

Участники:
- начальник Управления координации научных исследований Департамента образования и науки города Москвы Александр ТВЕРСКОЙ;
- ректор Театрального института им. Б. Щукина, народный артист России Евгений КНЯЗЕВ;
- ректор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева, заведующий лабораторией химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр МАЖУГА;
- директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр ШКОЛЬНИК;
- директор Технологического колледжа № 24 города Москвы Ирина СУДИБОР;
- HR-директор Московского банка ПАО "Сбербанк" Евгения НОВОПАВЛОВСКАЯ.
"Субботы московского школьника" – общегородской просветительско-образовательный проект, который позволяет учащимся с пользой проводить выходные. Он стартовал в сентябре 2013 года и за это время собрал в свой актив более 23 тысяч интересных мероприятий: мастер-классов, лекций, экскурсий, спортивных тренировок, деловых игр, квестов, встреч с известными людьми. Такие субботние занятия помогают школьникам определиться с будущей профессией, получить знания и навыки, которые пригодятся им в жизни.
Активными участниками проекта стали ведущие вузы Москвы, колледжи, предприятия, музеи, спортивные учреждения. Мероприятия состоят из трех основных блоков: "Университетские субботы", "Мультидисциплинарные субботы московского школьника" и "Профессиональная среда".
В ходе мероприятия будут подведены итоги шестилетней реализации проекта, представлены специфика и направленность занятий, рассмотрены перспективы.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
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- начальник Управления координации научных исследований Департамента образования и науки города Москвы Александр ТВЕРСКОЙ;
- ректор Театрального института им. Б. Щукина, народный артист России Евгений КНЯЗЕВ;
- ректор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева, заведующий лабораторией химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр МАЖУГА;
- директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр ШКОЛЬНИК;
- директор Технологического колледжа № 24 города Москвы Ирина СУДИБОР;
- HR-директор Московского банка ПАО "Сбербанк" Евгения НОВОПАВЛОВСКАЯ.
"Субботы московского школьника" – общегородской просветительско-образовательный проект, который позволяет учащимся с пользой проводить выходные. Он стартовал в сентябре 2013 года и за это время собрал в свой актив более 23 тысяч интересных мероприятий: мастер-классов, лекций, экскурсий, спортивных тренировок, деловых игр, квестов, встреч с известными людьми. Такие субботние занятия помогают школьникам определиться с будущей профессией, получить знания и навыки, которые пригодятся им в жизни.
Активными участниками проекта стали ведущие вузы Москвы, колледжи, предприятия, музеи, спортивные учреждения. Мероприятия состоят из трех основных блоков: "Университетские субботы", "Мультидисциплинарные субботы московского школьника" и "Профессиональная среда".
В ходе мероприятия будут подведены итоги шестилетней реализации проекта, представлены специфика и направленность занятий, рассмотрены перспективы.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/