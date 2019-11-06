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РИА Новости

Пресс-конференция, посвященная проекту "Субботы московского школьника"

11:18 06.11.2019 (обновлено: 11:21 06.11.2019)
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11 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, посвященная итогам реализации и перспективам развития образовательного проекта "Субботы московского школьника".
Участники:
- начальник Управления координации научных исследований Департамента образования и науки города Москвы Александр ТВЕРСКОЙ;
- ректор Театрального института им. Б. Щукина, народный артист России Евгений КНЯЗЕВ;
- ректор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева, заведующий лабораторией химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Александр МАЖУГА;
- директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр ШКОЛЬНИК;
- директор Технологического колледжа № 24 города Москвы Ирина СУДИБОР;
- HR-директор Московского банка ПАО "Сбербанк" Евгения НОВОПАВЛОВСКАЯ.

"Субботы московского школьника" – общегородской просветительско-образовательный проект, который позволяет учащимся с пользой проводить выходные. Он стартовал в сентябре 2013 года и за это время собрал в свой актив более 23 тысяч интересных мероприятий: мастер-классов, лекций, экскурсий, спортивных тренировок, деловых игр, квестов, встреч с известными людьми. Такие субботние занятия помогают школьникам определиться с будущей профессией, получить знания и навыки, которые пригодятся им в жизни.
Активными участниками проекта стали ведущие вузы Москвы, колледжи, предприятия, музеи, спортивные учреждения. Мероприятия состоят из трех основных блоков: "Университетские субботы", "Мультидисциплинарные субботы московского школьника" и "Профессиональная среда".
В ходе мероприятия будут подведены итоги шестилетней реализации проекта, представлены специфика и направленность занятий, рассмотрены перспективы.

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