Дата встречи в астанинском формате по Сирии прорабатывается, заявили в МИД

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Дата очередной встречи в астанинском формате по Сирии в Нур-Султане прорабатывается, возможно, она состоится в скором времени, сказал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Сейчас этот вопрос прорабатывается. Уже в предстоящий период, достаточно близко такое мероприятие проведём", - сказал он журналистам.
Ранее министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди сообщил, что запрос на проведение в ноябре очередной встречи по Сирии в столице Казахстана пока не поступал.
Странами-гарантами перемирия в САР, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, выступают Турция, Россия и Иран. Урегулирование в Сирии регулярно обсуждается на площадке в Нур-Султане.