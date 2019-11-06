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РИА Новости
Война в Сирии

Дата встречи в астанинском формате по Сирии прорабатывается, заявили в МИД

11:14 06.11.2019 (обновлено: 11:19 06.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Дата очередной встречи в астанинском формате по Сирии в Нур-Султане прорабатывается, возможно, она состоится в скором времени, сказал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Сейчас этот вопрос прорабатывается. Уже в предстоящий период, достаточно близко такое мероприятие проведём", - сказал он журналистам.
Ранее министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди сообщил, что запрос на проведение в ноябре очередной встречи по Сирии в столице Казахстана пока не поступал.
Странами-гарантами перемирия в САР, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, выступают Турция, Россия и Иран. Урегулирование в Сирии регулярно обсуждается на площадке в Нур-Султане.
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Война в СирииНур-СултанСергей ВершининВойна в СирииМИД РФСирияВ мире
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