Дата встречи в астанинском формате по Сирии прорабатывается, заявили в МИД

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Дата очередной встречи в астанинском формате по Дата очередной встречи в астанинском формате по Сирии в Нур-Султане прорабатывается, возможно, она состоится в скором времени, сказал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин

"Сейчас этот вопрос прорабатывается. Уже в предстоящий период, достаточно близко такое мероприятие проведём", - сказал он журналистам.

Ранее министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди сообщил, что запрос на проведение в ноябре очередной встречи по Сирии в столице Казахстана пока не поступал.