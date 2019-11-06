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РИА Новости

Пресс-конференция о курсе "Основы религиозных культур и светской этики"

10:56 06.11.2019
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12 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная реализации комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики".
Участники:
- директор Правового департамента Министерства просвещения Российской Федерации Светлана НУЖДИНА;
- заместитель директора Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации Сергей ПИЛИПЕНКО;
- эксперт союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" Павел КОСТЫЛЕВ;
- религиовед, преподаватель НИУ ВШЭ Всеволод ЗОЛОТУХИН.

Исследование "Реализация комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики"" проводится по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации союзом "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" и ООО "Альмира" при научно-методической поддержке Московского педагогического государственного университета.
Эксперты обсудят будущее курса "Основы духовной-нравственной культуры народов России", а также вопросы повышения эффективности преподавания других предметов, модулей, дисциплин, направленных на изучение духовно-нравственной культуры народов России.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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