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РИА Новости

Силовики 22 раза нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

10:50 06.11.2019
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Украинский военный в Донецкой области
Украинский военный в Донецкой области
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Украинский военный в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 ноя - РИА Новости. Украинские силовики 22 раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Во вторник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 23 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
Члены СЦКК в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
Вчера, 15:38Сказано в эфире
Политолог рассказала, как проходила попытка разведения сил в ДНРВ Кремле прокомментировали срыв разведения сил в Донбассе, выразив надежду, что процесс будет завершен. В эфире радио Sputnik политолог Наталья Макеева, присутствовавшая накануне в Петровском (ДНР), высказала свой взгляд на ситуацию.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 22 раза", - сказал представитель ведомства.
По территории республики выпущено 48 мин и снарядов различного калибра. При обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы десяти населенных пунктов республики.
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