Силовики 22 раза нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР

Политолог рассказала, как проходила попытка разведения сил в ДНР В Кремле прокомментировали срыв разведения сил в Донбассе, выразив надежду, что процесс будет завершен. В эфире радио Sputnik политолог Наталья Макеева, присутствовавшая накануне в Петровском (ДНР), высказала свой взгляд на ситуацию.