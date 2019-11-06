Глава СПЧ отметил роль прав человека в строительстве гражданского общества

"Права человека являются мощным средством строительства гражданского общества, а развитое гражданское общество — надежной гарантией обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Тренд, заложенный 15 лет назад, чрезвычайно актуален сегодня. Отмечая сегодня 15-летие, мы понимаем, что укрепление взаимодействия с независимым экспертным сообществом и широким кругом общественных организаций как внутри страны, так и за ее пределами — важнейшая задача Совета", - приводятся в сообщении слова Фадеева.