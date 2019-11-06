Глава СПЧ отметил роль прав человека в строительстве гражданского общества

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Глава СПЧ Валерий Фадеев, выступая с обращением в связи с 15-летием преобразования Комиссии по правам человека в Совет, отметил, что права человека - это мощное средство строительства гражданского общества, сообщается на сайте ведомства.
Указом президента РФ Владимира Путина 6 ноября 2004 года Комиссия по правам человека при президенте, учрежденная в 1993 году Борисом Ельциным, была преобразована в Совет по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека.
"Права человека являются мощным средством строительства гражданского общества, а развитое гражданское общество — надежной гарантией обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Тренд, заложенный 15 лет назад, чрезвычайно актуален сегодня. Отмечая сегодня 15-летие, мы понимаем, что укрепление взаимодействия с независимым экспертным сообществом и широким кругом общественных организаций как внутри страны, так и за ее пределами — важнейшая задача Совета", - приводятся в сообщении слова Фадеева.
Он также отметил, что за годы работы Совета были приняты несколько амнистий, в их числе масштабная амнистия в 2015 году, приуроченная к 70-летию Победы, которая затронула судьбы более 200 тысяч человек. Кроме того, благодаря СПЧ в стране появились Общественное телевидение России.
Фадеев добавил, что СПЧ также ведет работу в сфере увековечения памяти жертв политических репрессий. Кроме того, по инициативе Совета в 2016 году были пересмотрены критерии присвоения инвалидности детям, больным фенилкетонурией, а в 2019 году после обращений СПЧ в Минздрав были легально ввезены лекарства для тяжело больных детей.