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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись почти 800 беженцев из Иордании и Ливана

10:46 06.11.2019 (обновлено: 10:48 06.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкМальчик сидит возле мотоцикла в поселении Бейт-Джинн
Мальчик сидит возле мотоцикла в поселении Бейт-Джинн
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Мальчик сидит возле мотоцикла в поселении Бейт-Джинн. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Почти 800 сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 776 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 253 человека (женщин – 76, детей – 130), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 523 человека (женщин – 157, детей – 267)", - говорится в сообщении.
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Всего с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств вернулись почти 458 тысяч беженцев: более 146 тысяч из Ливана и почти 312 тысяч из Иордании.
По данным центра, инженерные подразделения Вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,2 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 37 взрывоопасный предмет.
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Война в СирииСирияИорданияЛиванВ мире
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