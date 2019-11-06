В Сирию за сутки вернулись почти 800 беженцев из Иордании и Ливана

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Почти 800 сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 776 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 253 человека (женщин – 76, детей – 130), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 523 человека (женщин – 157, детей – 267)", - говорится в сообщении.
Всего с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств вернулись почти 458 тысяч беженцев: более 146 тысяч из Ливана и почти 312 тысяч из Иордании.
По данным центра, инженерные подразделения Вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,2 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 37 взрывоопасный предмет.