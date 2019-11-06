В Томске потушили пожар на крыше автосервиса

Представитель ГУМЧС по региону сообщил журналистам, что пострадавших при пожаре нет. Он уточнил, что во время тушения из гаражей были эвакуированы четыре баллона с пропаном и два автомобиля, которые не пострадали. По его словам, площадь всех строений составила 600 квадратных метров, а горели только 350 "квадратов".