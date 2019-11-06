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РИА Новости

В Томске потушили пожар на крыше автосервиса

10:44 06.11.2019 (обновлено: 11:28 06.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Крупный пожар на кровле автосервиса в Томске удалось ликвидировать на площади 350 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о возгорании крыши автосервиса на площади 600 квадратных метров в Рабочем переулке Томска.
"Ликвидация пожара объявлена в 10.14 мск", - сказал собеседник агентства.
По его словам, общая площадь горения составила 350 квадратных метров. Борьбу с огнем вели 52 человека и 12 единиц техники.
Представитель ГУМЧС по региону сообщил журналистам, что пострадавших при пожаре нет. Он уточнил, что во время тушения из гаражей были эвакуированы четыре баллона с пропаном и два автомобиля, которые не пострадали. По его словам, площадь всех строений составила 600 квадратных метров, а горели только 350 "квадратов".
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