В ГИБДД назвали самый аварийный округ для автомобилистов в Москве

Автоинспектор ГИБДД на одной из улиц в Москве. Архивное фото

Автоинспектор ГИБДД на одной из улиц в Москве

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. В Южном административном округе В Южном административном округе Москвы зафиксировано самое большое количество ДТП по сравнению с другими округами по итогам девяти месяцев, но по количеству погибших лидирует Западный, сообщили журналистам в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"По итогам девяти месяцев 2019 года наибольшее количество дорожных аварий зарегистрировано на территории Южного административного округа города Москвы. За указанный период на его территории произошли 816 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 39 и ранены 941 человек", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что число ДТП и раненных в них людей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось в округе на 6,3% и 6,9% соответственно, количество погибших осталось неизменным.

Добавляется, что в Восточном округе зарегистрировано 724 ДТП, в которых погибли 22 и ранены 869 человек; на западе столицы - 697 аварий с 42 погибшими и 859 ранеными. В Северном и Северо-Восточном округах зарегистрировано 604 ДТП (18 погибших и 675 раненых) и 610 ДТП (28 погибших и 698 раненых) соответственно.

На юго-западе Москвы зафиксировано 549 аварий с 22 погибшими и 619 ранеными. В ЦАО зарегистрировано 509 ДТП, где 14 человек погибли и 584 пострадали. На северо-западе столицы в 498 дорожных происшествиях погибли 18 и получили ранения 556 человек.

Меньше всего аварий зарегистрировано в Зеленоградском, Троицком и Новомосковском административных округах – 111 (4 погибших и 125 раненых), 151 (23 погибших и 207 раненых) и 252 (28 погибших и 313 раненых) ДТП соответственно.