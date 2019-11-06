В Мурманской области в 2020 году откроется "Яндекс.Лицей"

МУРМАНСК, 6 ноя – РИА Новости. Профессиональные курсы программирования старшеклассников "Яндекс.Лицей", а также ряд других продуктов и услуг IT-компании появятся в Профессиональные курсы программирования старшеклассников "Яндекс.Лицей", а также ряд других продуктов и услуг IT-компании появятся в Мурманской области в следующем году, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Профессиональные курсы программирования для старшеклассников "Яндекс.Лицей", программы занятости и переобучения для молодых мам и пенсионеров, электронный гид по Заполярью на основе "Яндекс.Карт" и другие предложения компании обсудили в Москве губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор "Яндекса" в России Елена Бунина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе переговоров стороны выразили взаимную заинтересованность в сотрудничестве. "Ряд продуктов и услуг IT-компании найдут себе применение в регионе в самом ближайшем будущем", - пояснили в пресс-службе.

Чибис выразил готовность уже в следующем учебном году запустить в Заполярье площадку "Яндекс.Лицея", представляющего собой двухлетние курсы профессионального программирования для школьников 8-9 классов.

"Успешно окончившие курсы ребята получают квалификацию младшего разработчика и могут приступать к работе. Как особо подчеркнула гендиректор "Яндекса" в России Елена Бунина, компания не стремится таким способом рекрутировать талантливую молодёжь в свои ряды – напротив, проект служит созданию профессиональной базы в регионах", - отмечается в сообщении.

Глава Мурманской области также отметил необходимость широкого внедрения в регионе программ дистанционной занятости и профессионального переобучения для женщин в декретном отпуске и пенсионеров, в том числе военных. Такие продукты в кейсе "Яндекса" есть. Стороны договорились проработать возможность ввода в Мурманской области социальных сертификатов для оплаты подобного рода услуг отдельными категориями граждан.

По мнению губернатора, большие перспективы имеет создание туристического гида по Мурманской области на базе "Яндекс.Карт". Как отметил Чибис, он мог бы стать отличным дополнением к формируемой сейчас в регионе электронной туристической платформе.

Кроме того, внимание главы региона привлекли продукты "Яндекса" для средней и высшей школы – "Яндекс.Учебник" и "Яндекс.Практикум".