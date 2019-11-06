На Украине усилят меры безопасности на военных складах и арсеналах

КИЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Указ о дополнительных мерах по улучшению безопасности на арсеналах, базах и складах вооруженных сил Украины в среду опубликован в правительственной газете "Урядовый курьер" и вступил в силу.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о дополнительных мерах по улучшению безопасности на арсеналах. Согласно указу, кабмин должен выделить необходимые средства для мероприятий по обеспечению живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов. Также минобороны должно провести инвентаризацию вооружения, ракет и боеприпасов на арсеналах, базах, складах ВС Украины и разработать действенный механизм контроля и предотвращения чрезвычайных ситуаций на таких объектах. Генштаб должен повысить до стандартов НАТО уровень безопасности арсеналов, баз и складов хранения средств поражения.
29 октября, 17:05Сказано в эфире"Случайно могут и к нам залететь". Эксперт об учениях ВСУ близ КрымаВ Херсонской области у границы с Крымом с 31 октября по 4 ноября будут проведены тактические учения, сообщило командование воздушных сил ВСУ. Военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik рассказал, какие риски могут возникать в связи с такими учениями.
За последние три года на Украине неоднократно происходили пожары на военных складах. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Погиб один человек, еще пять пострадали. После ЧП в Балаклее в 2017 году боеприпасы на этом складе решили разминировать. В мае 2017 года на технической территории того же арсенала произошло возгорание сухой травы, из-за чего начали взрываться боеприпасы. В сентябре 2017 года произошел пожар на арсенале в Калиновке Винницкой области. Были эвакуированы почти 30 тысяч человек, пострадали двое. Также в октябре 2018 года на военном складе в Ичне Черниговской области произошел взрыв, начался пожар. Власти провели эвакуацию, пострадавших не было.