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РИА Новости

Пресс-показ фильма "Конец сезона" режиссера Константина Худякова

09:53 06.11.2019 (обновлено: 09:55 06.11.2019)
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21 ноября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-показ последнего продюсерского проекта Станислава Говорухина – фильма "Конец сезона" режиссера Константина Худякова и творческая встреча с создателями картины.
Участники:
- режиссер Константин ХУДЯКОВ;
- продюсер Екатерина МАСКИНА;
- учредитель и генеральный директор компании "СБ Фильм" Сергей СОРОЧКИН;
- актеры: Юлия СНИГИРЬ, Анна ЧИПОВСКАЯ, Юлия ПЕРЕСИЛЬД, Евгений ЦЫГАНОВ.

Премьера картины "Конец сезона" состоится 5 декабря. Это история трех сестер, волею судеб оказавшихся за пределами России, живущих в маленьком прибалтийском городке. Они, как и три сестры у Чехова, живут мечтой о возвращении в Москву, переживают внутренний кризис и ищут свою любовь, однако у судьбы на них свои планы. Светлая меланхолия сменяется взрывами человеческих эмоций и нешуточной борьбой за жизнь. Фильм удивляет неожиданными хитросплетениями сюжета и потрясающей игрой знаменитых и любимых зрителями актеров.

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