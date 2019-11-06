Пресс-показ фильма "Конец сезона" режиссера Константина Худякова

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21 ноября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-показ последнего продюсерского проекта Станислава Говорухина – фильма "Конец сезона" режиссера Константина Худякова и творческая встреча с создателями картины.