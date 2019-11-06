Пресс-показ фильма "Конец сезона" режиссера Константина Худякова

Участники:
- режиссер Константин ХУДЯКОВ;
- продюсер Екатерина МАСКИНА;
- учредитель и генеральный директор компании "СБ Фильм" Сергей СОРОЧКИН;
- актеры: Юлия СНИГИРЬ, Анна ЧИПОВСКАЯ, Юлия ПЕРЕСИЛЬД, Евгений ЦЫГАНОВ.
Премьера картины "Конец сезона" состоится 5 декабря. Это история трех сестер, волею судеб оказавшихся за пределами России, живущих в маленьком прибалтийском городке. Они, как и три сестры у Чехова, живут мечтой о возвращении в Москву, переживают внутренний кризис и ищут свою любовь, однако у судьбы на них свои планы. Светлая меланхолия сменяется взрывами человеческих эмоций и нешуточной борьбой за жизнь. Фильм удивляет неожиданными хитросплетениями сюжета и потрясающей игрой знаменитых и любимых зрителями актеров.
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Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- режиссер Константин ХУДЯКОВ;
- продюсер Екатерина МАСКИНА;
- учредитель и генеральный директор компании "СБ Фильм" Сергей СОРОЧКИН;
- актеры: Юлия СНИГИРЬ, Анна ЧИПОВСКАЯ, Юлия ПЕРЕСИЛЬД, Евгений ЦЫГАНОВ.
Премьера картины "Конец сезона" состоится 5 декабря. Это история трех сестер, волею судеб оказавшихся за пределами России, живущих в маленьком прибалтийском городке. Они, как и три сестры у Чехова, живут мечтой о возвращении в Москву, переживают внутренний кризис и ищут свою любовь, однако у судьбы на них свои планы. Светлая меланхолия сменяется взрывами человеческих эмоций и нешуточной борьбой за жизнь. Фильм удивляет неожиданными хитросплетениями сюжета и потрясающей игрой знаменитых и любимых зрителями актеров.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Большой зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/