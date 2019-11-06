В Татарстане сотрудники УФСИН передали в приют кошку-наркокурьера

Сотрудники ИК-10 УФСИН России по Республике Татарстан пресекли попытку доставки в колонию предположительно наркотического вещества с использованием кошки

© Фото : УФСИН России по Республике Татарстан Сотрудники ИК-10 УФСИН России по Республике Татарстан пресекли попытку доставки в колонию предположительно наркотического вещества с использованием кошки

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Работники исправительной колонии (ИК) в Татарстане поймали кошку, пытавшуюся пронести гашиш, и сдали ее в приют, сообщили журналистам в пресс-бюро ФСИН.

"Сотрудники ИК-10 передали в приют для бездомных животных кошку, которую злоумышленники пытались использовать для доставки наркотиков в колонию… Работники приюта готовы отдать кошку в добрые заботливые руки", - рассказали в пресс-бюро, добавив, что приют находится в Набережных Челнах.

Отмечается, что кошку поймали 23 октября в Менделеевске вечером близ колонии. Животное с ошейником, в котором было почти 13 грамм гашиша, пыталось проникнуть в колонию, но было поймано.

Кошку вместе с наркотиками передали в полицию, но после завершения следственных действий вернули работникам колонии по их просьбе.