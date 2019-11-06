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РИА Новости

В Татарстане сотрудники УФСИН передали в приют кошку-наркокурьера

09:48 06.11.2019
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© Фото : УФСИН России по Республике ТатарстанСотрудники ИК-10 УФСИН России по Республике Татарстан пресекли попытку доставки в колонию предположительно наркотического вещества с использованием кошки
Сотрудники ИК-10 УФСИН России по Республике Татарстан пресекли попытку доставки в колонию предположительно наркотического вещества с использованием кошки
© Фото : УФСИН России по Республике Татарстан
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Работники исправительной колонии (ИК) в Татарстане поймали кошку, пытавшуюся пронести гашиш, и сдали ее в приют, сообщили журналистам в пресс-бюро ФСИН.
"Сотрудники ИК-10 передали в приют для бездомных животных кошку, которую злоумышленники пытались использовать для доставки наркотиков в колонию… Работники приюта готовы отдать кошку в добрые заботливые руки", - рассказали в пресс-бюро, добавив, что приют находится в Набережных Челнах.
Отмечается, что кошку поймали 23 октября в Менделеевске вечером близ колонии. Животное с ошейником, в котором было почти 13 грамм гашиша, пыталось проникнуть в колонию, но было поймано.
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Кошку вместе с наркотиками передали в полицию, но после завершения следственных действий вернули работникам колонии по их просьбе.
В пресс-бюро добавили, что ветеринар приюта признал кошку практически здоровой. Сейчас животное находится в карантине. После всех ветеринарных процедур, в том числе прививок и стерилизации, кошку поселят в общем вольере с девятью сородичами.
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Федеральная служба исполнения наказаний РФТатарстанПроисшествия
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