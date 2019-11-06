Южная Корея предложила КНДР проверить отели в Кымгансане перед сносом

СЕУЛ, 6 ноя - РИА Новости. Южная Корея уведомила КНДР о формировании специальной инспекционной группы, которая отправится на Север для оценки состояния южнокорейской туристической инфраструктуры в горах Кымгансан, сообщает агентство Ренхап

"Правительство вчера в первой половине дня через межкорейский совместный офис связи направило северокорейской стороне на имя Корейского комитета мира в Азии и Тихом океане ноту о том, что на Север отправится совместная инспекционная группа, сформированная в том числе из представителей властей и предпринимателей", - говорится в сообщении министерства объединения, которое цитирует Ренхап.

Как пояснил впоследствии на брифинге официальный представитель министерства Ли Сан Мин, заявленной целью поездки является проверка безопасности инфраструктуры. В КНДР направлено лишь общее уведомление, состав делегации, даты, сроки и порядок въезда, а также предполагаемые темы для обсуждения ещё предстоит согласовать с северокорейской стороной. Необходимость отдельной рабочей встречи по этому вопросу, которую Северная Корея ранее отвергла, в новом уведомлении не упоминалась, однако Сеул по-прежнему рассчитывает решить все вопросы, касающиеся судьбы объектов в туристической зоне Кымгансан, путем переговоров.

"Мы пока официально не поднимаем вопрос о сносе, но, в принципе, будь то снос или возобновление туризма в Кымгансан в какой-то форме, инспекция инфраструктуры является обязательной процедурой. Поэтому мы идём по необходимой процедуре проверки безопасности объектов в рамках поиска решения проблем по туризму в горы Кымгансан", - заявил представитель минобъединения.

По его словам, Северная Корея ранее предлагала Югу лишь согласовать план и сроки сноса путём обмена нотами, но Сеул считает, что это требует детальных обсуждений в ходе личной встречи.

Ранее министерство объединения, курирующее весь спектр отношений с Севером, уже признало, что построенная южнокорейскими компаниями инфраструктура за последние 10 лет простоя пришла в серьёзное запустение и требует капитального ремонта. Это касается и принадлежащего южнокорейскому правительству 12-этажного Центра встреч разделённых семей, и находящейся в совместном владении правительства и компании Хёндэ Асан торгово-ресторанной зоны Ончжонгак. При этом ряд объектов строился в большой спешке, с применением недолговечных материалов, что сказалось на их нынешнем состоянии. Несколько жилых комплексов представляют собой переоборудованные в домики транспортные контейнеры, а под отель используется судно 1987 года постройки.

Согласно данным министерства, с начала туристических поездок в горы Кымгансан компания Хёндэ Асан, являвшаяся оператором проекта, вложила в зону 196,6 миллиона долл. США, ещё 122,56 миллиона инвестировали государственная Корейская туристическая корпорация вместе с Эмерсон Пасифик и другими частными компаниями. Учитывая дополнительные вложения Сеула в строительство дорог, пожарной станции и другой инфраструктуры, общая сумма инвестиций составила порядка 370 миллионов долларов. При этом Хёндэ Асан должна была перечислить к февралю 2005 г. за 50-летнюю аренду территории под турзону 942 миллиона долларов, но 455 миллионов так и не перечислила. До 2008 года, когда поездки были приостановлены из-за убийства южнокорейской туристки, горы Кымгансан посетили 1,93 миллиона граждан Республики Корея.