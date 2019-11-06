Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье"

Участники:
- депутат Государственной Думы РФ Светлана САВЧЕНКО;
- доцент Департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг МИРЗАЯН;
- украинский политолог Александр ДУДЧАК;
- политолог Борис МЕЖУЕВ;
- обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав ИЩЕНКО.
Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Связанные с Украиной дела о коррупции и политическом шантаже оказывают нарастающее влияние на внутреннюю политику США, а через нее – и на мировую политику. Отношение к украинскому политическому режиму на Западе серьезно меняется. Важным сигналом стало и завершение разрешительных процедур по строительству "Северного потока – 2", что весьма ослабляет положение Украины в качестве государства-транзитера. Очевидно, все эти обстоятельства отразятся и на ходе мирного урегулирования в рамках Минского процесса.
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Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- депутат Государственной Думы РФ Светлана САВЧЕНКО;
- доцент Департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг МИРЗАЯН;
- украинский политолог Александр ДУДЧАК;
- политолог Борис МЕЖУЕВ;
- обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав ИЩЕНКО.
Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Связанные с Украиной дела о коррупции и политическом шантаже оказывают нарастающее влияние на внутреннюю политику США, а через нее – и на мировую политику. Отношение к украинскому политическому режиму на Западе серьезно меняется. Важным сигналом стало и завершение разрешительных процедур по строительству "Северного потока – 2", что весьма ослабляет положение Украины в качестве государства-транзитера. Очевидно, все эти обстоятельства отразятся и на ходе мирного урегулирования в рамках Минского процесса.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/