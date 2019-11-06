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РИА Новости

Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье"

09:33 06.11.2019 (обновлено: 12:19 06.11.2019)
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7 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Глобальный украиногейт: как меняется отношение к Украине на Западе". Мероприятие пройдет в рамках спецпроекта "Украинское досье".
Участники:
- депутат Государственной Думы РФ Светлана САВЧЕНКО;
- доцент Департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг МИРЗАЯН;
- украинский политолог Александр ДУДЧАК;
- политолог Борис МЕЖУЕВ;
- обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав ИЩЕНКО.

Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.

Связанные с Украиной дела о коррупции и политическом шантаже оказывают нарастающее влияние на внутреннюю политику США, а через нее – и на мировую политику. Отношение к украинскому политическому режиму на Западе серьезно меняется. Важным сигналом стало и завершение разрешительных процедур по строительству "Северного потока – 2", что весьма ослабляет положение Украины в качестве государства-транзитера. Очевидно, все эти обстоятельства отразятся и на ходе мирного урегулирования в рамках Минского процесса.

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