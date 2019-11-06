В МИД прокомментировали возможное присоединение балканских стран к ЕС

"Было бы не совсем корректно давать какие-либо оценки перспектив продвижения тех или иных балканских стран по евроинтеграционному пути, строить прогнозы. Этот вопрос следовало бы адресовать, скорее, самим "соискателям" и Евросоюзу. Для нас же принципиально важно, чтобы присоединение стран региона к ЕС не вредило нашим двусторонним отношениям, не создавало препятствий для их дальнейшего нормального развития. И в целом не вело бы к образованию в регионе новых разделительных линий или углублению существующих", - сказал Пилипсон.