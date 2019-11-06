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РИА Новости

В МИД прокомментировали возможное присоединение балканских стран к ЕС

09:33 06.11.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России в Москве
Здание министерства иностранных дел России в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Для России принципиально важно, чтобы присоединение балканских стран к ЕС не вредило двусторонним отношениям и не создавало разделительных линий в регионе, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.
"Было бы не совсем корректно давать какие-либо оценки перспектив продвижения тех или иных балканских стран по евроинтеграционному пути, строить прогнозы. Этот вопрос следовало бы адресовать, скорее, самим "соискателям" и Евросоюзу. Для нас же принципиально важно, чтобы присоединение стран региона к ЕС не вредило нашим двусторонним отношениям, не создавало препятствий для их дальнейшего нормального развития. И в целом не вело бы к образованию в регионе новых разделительных линий или углублению существующих", - сказал Пилипсон.
По его словам, в Брюсселе многие продолжают рассматривать Балканы как арену геополитического соперничества.
"Высказываются опасения, что там может усилиться влияние других "игроков", включая Россию, а это в ЕС почему-то склонны воспринимать как прямой вызов. Другими словами, продолжает действовать ничем не обоснованная конфронтационная логика, которой, как ни печально, в последние несколько лет окрашена европейская политика", - отметил дипломат.
Что касается евроинтеграции, добавил Пилипсон, то едва ли стоит рассматривать ее как универсальный способ решения всех региональных проблем. Дипломат считает, что попытки придать этому процессу на Западных Балканах геополитическое звучание способны возродить в регионе нездоровое соперничество, мешающее восстановлению добрососедства.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
19 октября, 00:56РИА Новости
Медведев прокомментировал идеи о создании новых объединений на Балканах
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БалканыМИД РФЕвросоюзРоссияВ мире
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