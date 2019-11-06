В США издали иллюстрированную книгу про доклад Мюллера

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Иллюстрированная книга про доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера по "российскому вмешательству" 3 декабря поступит в продажу в США, сообщает издание Washington Post.
Сюжет книги, над выпуском которой работало издание Washington Post и книжное издательство Scribner, строится вокруг расследования так называемого "российского вмешательства", которое Мюллер проводил почти два года.
Издание отмечает, что книга содержит "уникальное графическое изображение наиболее тщательно изученных отрывков и центральных моментов доклада (Мюллера)". В нее также включены показания свидетелей в конгрессе США, а также материалы газеты Washington Post.
Книга уже доступна для предварительного заказа по цене 20 долларов.
В апреле спустя почти два года работы был опубликован доклад Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году, "сговоре" команды президента Дональда Трампа с властями РФ, а также о том, препятствовал ли президент США правосудию. По первому пункту Мюллер пришел к положительному заключению, по второму - к отрицательному, а по третьему не смог сделать однозначный вывод. Доклад был опубликован со значительными сокращениями. Москва категорически отрицает обвинения во вмешательстве в выборы.