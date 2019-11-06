В США издали иллюстрированную книгу про доклад Мюллера

Журналисты снимают страницы с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве". 18 апреля 2019. Архивное фото

Журналисты снимают страницы с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве". 18 апреля 2019

© AP Photo / Cliff Owen Журналисты снимают страницы с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве". 18 апреля 2019

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Иллюстрированная книга про доклад спецпрокурора США Иллюстрированная книга про доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера по "российскому вмешательству" 3 декабря поступит в продажу в США, сообщает издание Washington Post

Сюжет книги, над выпуском которой работало издание Washington Post и книжное издательство Scribner, строится вокруг расследования так называемого "российского вмешательства", которое Мюллер проводил почти два года.

Издание отмечает, что книга содержит "уникальное графическое изображение наиболее тщательно изученных отрывков и центральных моментов доклада (Мюллера)". В нее также включены показания свидетелей в конгрессе США, а также материалы газеты Washington Post.

Книга уже доступна для предварительного заказа по цене 20 долларов.