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РИА Новости
РИА Наука

Радиация на страже здоровья. Эксперт о перспективах ядерной медицины

09:14 06.11.2019
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© Depositphotos / Syda_ProductionsМолодые ученые в лаборатории
Молодые ученые в лаборатории
© Depositphotos / Syda_Productions
Современная медицина находится на пороге широкого внедрения ряда методов, использующих различные типы радиоактивного и электромагнитного излучения для диагностики и терапии. О достижениях и перспективах ядерной медицины рассказала РИА Новости начальник фармацевтического центра практического обучения и компетенций ИАТЭ НИЯУ МИФИ Наталья Эпштейн.
— Наталья Борисовна, что такое ядерная медицина?
Это мультидисциплинарная область на стыке медицины, ядерной физики, химии, молекулярной биологии и других наук. Она разрабатывает методы диагностики и лечения с использованием радиоактивных атомов (радионуклидов).
Уникальность методов ядерной медицины состоит в том, что они позволяют диагностировать функциональные отклонения жизнедеятельности на самых ранних стадиях болезни, когда человек еще не замечает симптомов. Это позволяет быстрее обнаруживать и лечить большое количество заболеваний, существенно экономя средства на лечение.
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При диагностике используются радиофармацевтические препараты (РФП), содержащие короткоживущие радионуклиды. Обычно это гамма- и позитрон-излучающие радионуклиды с относительно короткими периодами полураспада. Наблюдая за их распределением в организме человека с помощью детектирующей аппаратуры, можно получить изображение внутренних органов, а также судить о жизнедеятельности как органа в целом, так и какой-то его части.
— Какие терапевтические задачи она позволяет решать?
Технология радионуклидной терапии (РНТ) основана на применении терапевтических РФП. Попадая в определенное место в организме, они испускают излучение с коротким пробегом, разрушающее ткани. Таким образом, происходит, например, лечение опухолевых заболеваний.
Закрытые радионуклидные источники могут быть помещены непосредственно в опухоль или рядом с ней, что также дает терапевтический эффект (брахиотерапия). Особенно интенсивно брахиотерапия применяется при лечении рака простаты.
При некоторых формах злокачественных образований, например, отдаленных метастазах дифференцированного рака щитовидной железы, радионуклидная терапия является единственным эффективным методом лечения. Широко используется метод радионуклидной терапии в лечении метастазов в печени, легких, рака почки, предстательной железы.
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Современные методы позволяют фокусировать излучение только на пораженных клетках, не причиняя урона здоровым тканям. В основном для этого применяются альфа-излучающие нуклиды, поскольку альфа-частицы, благодаря короткому пробегу, создают зону чрезвычайно высокого облучения непосредственно в необходимой области.
— Расскажите о принципах радионуклидной диагностики.
Диагностические методы основаны на использовании индикаторных соединений, меченных гамма-излучающим радионуклидами. Гамма-кванты обладают достаточной длиной пробега, чтобы использоваться для визуализации распределения индикатора в организме, что позволяет сканировать отдельные органы и целые системы.
Радионуклидная диагностика принципиально отличается от рентгенологических и ультразвуковых методов исследования, которые фиксируют лишь анатомические особенности органов. Возможность регистрировать функциональные изменения, намного опережающие анатомические, делает методы ядерной медицины уникальными как в ранней диагностике заболеваний, так и при динамическом наблюдении. При этом разовая лучевая нагрузка на пациента приблизительно в 100 раз меньше, чем при обычном рентгенологическом обследовании.
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Методы ядерной медицины являются альтернативой так называемым методам функциональной диагностики (электрокардиография и электроэнцефалография), электрические феномены которых косвенно отражают кровоток и метаболизм. Прямое отображение кровотока, микроциркуляции и метаболизма (в том числе и объемное) миокарда и головного мозга методами ядерной медицины обеспечило стремительный прогресс кардиологии и неврологии. Радиофармпрепараты дают возможность получать изображения мест с аномальным метаболизмом, что позволяет визуализировать опухоли, воспаления или места тромбоза.
В последние годы развитие получили методы так называемой "тераностики", то есть использование радиофармпрепаратов, одновременно способных выполнять и терапевтические, и диагностические задачи.
— Россия — один из лидеров в производстве радионуклидов. Каково ближайшее будущее отечественной ядерной медицины?
Широкая клиническая практика только начинает развиваться. Необходимы как модернизация старых, так и создание новых отделений лучевой и радионуклидной медицины. Пока не решены вопросы производства всей необходимой аппаратуры и подготовки кадров. Единственная на сегодня в России программа обучения, выпускающая медиков с физическими знаниями и навыками, необходимыми для работы в ядерной медицине, действует в НИЯУ МИФИ.
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В Обнинске, где была запущена первая атомная электростанция и активно используют методы ядерной медицины, в настоящее время существует и активно развивается мощный фармацевтический кластер. Среди участников представлены как крупные международные производители фармацевтических препаратов, так и отечественные производители РФП.
Летом этого года было принято решение о создании первой в России ядерной аптеки, что станет существенным шагом в борьбе с онкозаболеваниями.
— Каковы научные задачи развития радиомедицины?
В первую очередь, это разработка РФП: для выявления атеросклеротических бляшек, апоптоза, гипоксии, РФП для радиотерапии альфа- и бета-излучателями, широкое распространение моноклональных антител и пептид-связанной диагностики, применение наномодифицированных материалов для направленной доставки лекарственных средств к органам-мишеням.
Наталья Эпштейн выступила докладчиком на IV Международном симпозиуме "Инженерно-физические технологии биомедицины", который проходит на базе Инженерно-физического института биомедицины НИЯУ МИФИ с 26 по 30 октября.
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РИА НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаНациональный исследовательский ядерный университет "МИФИ"Россия
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