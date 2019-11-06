Жителю Волгоградской области дали условный срок за "минирование" аэропорта

ВОЛГОГРАД, 6 ноя – РИА Новости. Суд приговорил жителя Суд приговорил жителя Волгоградской области к двум годам и одному месяцу условного срока за ложное сообщение о минировании в аэропорту – так мужчина хотел задержать рейс, на котором должна была улететь его девушка, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции области.

По информации суда, 10 января житель Михайловского района поссорился со своей девушкой и, чтобы она не улетела из Волгограда, позвонил в аэропорт и сообщил о якобы готовящемся взрыве. В аэропорту провели эвакуацию, обследовали помещения. Выяснилось, что это ложное сообщение.

"Приговором Михайловского районного суда Волгоградской области… (местный житель – ред.) признан виновным в совершении преступления. …Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 1 месяц, с применением статьи 73 УК РФ – условно, с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении суда.

Отмечается, что приговор пока не вступил в силу.