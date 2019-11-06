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РИА Новости

Жителю Волгоградской области дали условный срок за "минирование" аэропорта

09:09 06.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 6 ноя – РИА Новости. Суд приговорил жителя Волгоградской области к двум годам и одному месяцу условного срока за ложное сообщение о минировании в аэропорту – так мужчина хотел задержать рейс, на котором должна была улететь его девушка, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции области.
По информации суда, 10 января житель Михайловского района поссорился со своей девушкой и, чтобы она не улетела из Волгограда, позвонил в аэропорт и сообщил о якобы готовящемся взрыве. В аэропорту провели эвакуацию, обследовали помещения. Выяснилось, что это ложное сообщение.
"Приговором Михайловского районного суда Волгоградской области… (местный житель – ред.) признан виновным в совершении преступления. …Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 1 месяц, с применением статьи 73 УК РФ – условно, с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении суда.
Отмечается, что приговор пока не вступил в силу.
Кафедральный собор Петра и Павла Евангелическо-Лютеранской церкви в Москве
Вчера, 15:09РИА Новости
В Москве протестантский собор проверили после сообщения о "минировании"
В октябре суд приговорил к 2,5 года условно охранника из торгового центра Волгограда за ложное сообщение о минировании двух ТЦ, в одном из которых он работал. По информации облсуда, охранник сделал это, чтобы уйти пораньше с работы и помириться с девушкой, с которой поругался накануне.
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Волгоградская областьПроисшествия
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