Компании из США готовы инвестировать в "Восточный коридор" в Таиланде

БАНГКОК, 6 ноя – РИА Новости. Американские компании выразили готовность инвестировать в инфраструктурный проект "Восточного экономического коридора", заявил в эфире Американские компании выразили готовность инвестировать в инфраструктурный проект "Восточного экономического коридора", заявил в эфире Третьего национального телеканала Таиланда пресс-секретарь министерства финансов страны Лаварон Сангсанит.

"Компании США , работающие в сфере финансов, энергетики и инфраструктуры выразили готовность к масштабным инвестициям в "Восточный коридор", - заявил он.

"Корпорация Baxter International, производящая медицинское оборудование и лекарства для внутривенных инъекций, уже инвестирует в "Восточный коридор", эта фирма выбрала территорию "коридора" для своего основного предприятия в Юго-Восточной Азии", - добавил пресс-секретарь таиландского минфина.

Он отметил, что некоторые компании из США, приславшие представителей на Индо-Тихоокеанский бизнес-форум, который прошел в понедельник в Бангкоке, заинтересованы в переносе в Таиланд ряда своих производств, и в инвестициях в инфраструктурные объекты "коридора".

"Восточный экономический коридор" - таиландская государственно-частная программа инвестиций в регион восточного побережья Таиланда на берегах Сиамского залива. В состав "коридора" входят провинции Чаченгсао, Чонбури и Районг, в которых уже размещены государственные и частные технопарки с производствами, созданными крупнейшими мировыми компаниями, в том числе японскими и китайскими. В регион также входят три коммерческих порта и аэропорт Утапао, инфраструктуру которых должна модернизировать программа. В программу также входит строительство авиаремонтных предприятий для обслуживания как гражданской, так и военной авиатехники. Таиландские власти неоднократно заявляли, что программа открыта для всех заинтересованных иностранных инвесторов.