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РИА Новости

Компании из США готовы инвестировать в "Восточный коридор" в Таиланде

08:50 06.11.2019
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© Depositphotos / AlexGukBOКаосан роуд, Бангкок, Таиланд
Каосан роуд, Бангкок, Таиланд
© Depositphotos / AlexGukBO
БАНГКОК, 6 ноя – РИА Новости. Американские компании выразили готовность инвестировать в инфраструктурный проект "Восточного экономического коридора", заявил в эфире Третьего национального телеканала Таиланда пресс-секретарь министерства финансов страны Лаварон Сангсанит.
"Компании США, работающие в сфере финансов, энергетики и инфраструктуры выразили готовность к масштабным инвестициям в "Восточный коридор", - заявил он.
"Корпорация Baxter International, производящая медицинское оборудование и лекарства для внутривенных инъекций, уже инвестирует в "Восточный коридор", эта фирма выбрала территорию "коридора" для своего основного предприятия в Юго-Восточной Азии", - добавил пресс-секретарь таиландского минфина.
Он отметил, что некоторые компании из США, приславшие представителей на Индо-Тихоокеанский бизнес-форум, который прошел в понедельник в Бангкоке, заинтересованы в переносе в Таиланд ряда своих производств, и в инвестициях в инфраструктурные объекты "коридора".
"Восточный экономический коридор" - таиландская государственно-частная программа инвестиций в регион восточного побережья Таиланда на берегах Сиамского залива. В состав "коридора" входят провинции Чаченгсао, Чонбури и Районг, в которых уже размещены государственные и частные технопарки с производствами, созданными крупнейшими мировыми компаниями, в том числе японскими и китайскими. В регион также входят три коммерческих порта и аэропорт Утапао, инфраструктуру которых должна модернизировать программа. В программу также входит строительство авиаремонтных предприятий для обслуживания как гражданской, так и военной авиатехники. Таиландские власти неоднократно заявляли, что программа открыта для всех заинтересованных иностранных инвесторов.
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Российские компании в последние годы неоднократно выражали интерес к участию в инвестициях в "Восточный коридор" как в качестве соинвесторов, так и подрядчиков. Ряд компаний РФ уже подписал с таиландскими партнерами меморандумы о намерениях, связанные с работой в "Восточном коридоре".
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РоссияСШАТаиландЭкономика
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