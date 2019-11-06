Москвичи оценят эффективность работы ГБУ "Жилищник"

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Проект "Активный гражданин" даст жителям столицы возможность оценить эффективность работы государственного бюджетного учреждения (ГБУ) "Жилищник", сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"В проекте "Активный гражданин" открыли голосование, посвященное работе ГБУ "Жилищник". Респонденты смогут оценить, насколько эффективно организация выполняет свои функции в их районе", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для участия москвичам нужно будет ответить всего на три вопроса: "Какая компания управляет вашим домом?", "Как вы оцениваете текущее содержание вашего дома?" и "В каком районе вы проживаете?".
Подчеркивается, что сегодня большинство многоквартирных домов столицы обслуживается ГБУ "Жилищник". Ежегодно руководство организации отчитывается о результатах проделанной работы на районном совете депутатов.