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РИА Новости

Под Курском легковушка столкнулась с КАМАЗом, пять человек погибли

07:29 06.11.2019 (обновлено: 11:02 06.11.2019)
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© Фото : ГУМЧС России по Курской областиДТП с участием грузовика в Щигровском районе Курской области. 6 ноября 2019
ДТП с участием грузовика в Щигровском районе Курской области. 6 ноября 2019
© Фото : ГУМЧС России по Курской области
ДТП с участием грузовика в Щигровском районе Курской области. 6 ноября 2019
БРЯНСК, 6 ноя - РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с КАМАЗом в Курской области, в результате аварии погибли пять человек, сообщает УМВД по региону.
По данным ведомства, ДТП произошло в среду около 04.00 мск на 13 км автодороги Щигры-Колпна.
"По предварительным данным, произошло лобовое столкновение автомобиля Audi и автомобиля КАМАЗ. В результате ДТП водитель и четыре пассажира автомобиля Audi 100 скончались на месте",- говорится в сообщении.
Движение временно приостановлено. Полиция выясняет обстоятельства ДТП. Проводится проверка, отмечает полиция.
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