Под Курском легковушка столкнулась с КАМАЗом, пять человек погибли

По данным ведомства, ДТП произошло в среду около 04.00 мск на 13 км автодороги Щигры-Колпна.

"По предварительным данным, произошло лобовое столкновение автомобиля Audi и автомобиля КАМАЗ. В результате ДТП водитель и четыре пассажира автомобиля Audi 100 скончались на месте",- говорится в сообщении.