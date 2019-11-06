Под Курском легковушка столкнулась с КАМАЗом, пять человек погибли

БРЯНСК, 6 ноя - РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с КАМАЗом в Курской области, в результате аварии погибли пять человек, сообщает УМВД по региону.
По данным ведомства, ДТП произошло в среду около 04.00 мск на 13 км автодороги Щигры-Колпна.
"По предварительным данным, произошло лобовое столкновение автомобиля Audi и автомобиля КАМАЗ. В результате ДТП водитель и четыре пассажира автомобиля Audi 100 скончались на месте",- говорится в сообщении.
Движение временно приостановлено. Полиция выясняет обстоятельства ДТП. Проводится проверка, отмечает полиция.