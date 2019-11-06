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РИА Новости

Прокуратура оценит затягивание постройки дамб в Комсомольске-на-Амуре

07:27 06.11.2019 (обновлено: 07:28 06.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПаводок в Комсомольске-на-Амуре
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Паводок в Комсомольске-на-Амуре. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 6 ноя - РИА Новости. Прокуроры в ближайшее время дадут правовую оценку ситуации с затягиванием сроков строительства гидротехнических сооружений в Комсомольске-на-Амуре, которые должны защитить город от наводнения, сообщил журналистам заместитель генпрокурора РФ Игорь Ткачев.
В среду он провел совещание по вопросу соблюдения законности при строительстве, где сообщалось о нарушении графиков и отмечалось, что контроль краевых властей был ослаблен. Комсомольск дважды за последние годы пережил мощные наводнения – в 2013 и 2019 годах.
"Виноватых мы не ищем, но оценка правовая все равно будет дана. Мы сегодня видим, кому мы предъявим претензии, и через непродолжительное время обязательно вам доведу о результатах наших прокурорских проверок и тех лицах, в отношении которых мы направим материалы прокурорской проверки в следственные органы", - сказал Ткачев.
По его словам, контракты на строительство дамб в Комсомольске-на-Амуре, которые выполняет компания ПМК-83, будут расторгнуты. "Мы видим, что они не справляются, у них никаких финансовых резервов для завершения работы, поэтому принято решение, чтобы с ними расторгнуть контракт. Мы ставим вопрос, чтобы максимально быстро провести процедуру расторжения и быстрее выйти на нового подрядчика или единого заказчика. Чтобы следующий год использовали с максимальной пользой", - заявил замгенпрокурора.
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Глава региона Сергей Фургал выразил уверенность, что ситуация будет исправлена. "Наша задача - правильно оценить и, самое главное, принять решение, чтобы замгенпрокурора проинформировать, что все гидротехнические сооружения исполняются в срок. И риски того, что граждане попадут под затопление, значительно уменьшатся", - отметил Фургал.
Он пояснил, что власти края особенно тщательно подошли к выбору подрядчика. "Был объявлен конкурс, на который вышло шесть компаний, все они проверены. Создана инвестиционная комиссия, где выбрали из них наиболее большую компанию и рекомендовали ее правительству РФ рассмотреть как единого поставщика, если правительство … даст согласие, то это большой шанс, что она будет добросовестной", - сказал губернатор.
В Хабаровском крае из-за паводка объявлен режим ЧС. Уровень Амура у Хабаровска в пик паводка достиг 644 сантиметров при опасном уровне в 600 сантиметров. В Комсомольске-на-Амуре он составлял 829 сантиметров при опасной отметке в 650 сантиметров. Наиболее сложная ситуация складывалась в Комсомольске, где были подтоплены сотни домов и десятки социальных объектов. Предварительный ущерб от паводка в Хабаровском крае составляет около 2 миллиардов рублей.
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