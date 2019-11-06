Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-06T07:30Z
https://ria.ru/20191106/1560616345.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155940/04/1559400413_0:322:3067:2047_1036x0_80_0_0_d01b023a5bf8768b5b7ff79ee2ca7b94.jpg
РИА Новости

Титов предложил ограничить возбуждение административных дел против бизнеса

07:30 06.11.2019
218
© Фото : Пресс-служба УФСИН по г. МосквеУполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
© Фото : Пресс-служба УФСИН по г. Москве
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил запретить возбуждение дел об административном правонарушении против бизнеса без наличия зафиксированного ущерба, вреда или угроз безопасности.
Он рассказал РИА Новости, что направил на рассмотрение рабочей группы по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства, руководителем которой является глава администрации президента Антон Вайно, поправки в КоАП РФ, направленные на противодействие расширению числа контрольных мероприятий.
В частности, он предлагает включить в статью 28.1 КоАП (возбуждение дела об административном правонарушении) норму, согласно которой дела в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей "могут быть возбуждены без проведения контрольных и надзорных мероприятий только в том случае, если зафиксирован уже причиненный вред жизни и здоровью людей, окружающей среде, объектам культурного наследия, безопасности государства, либо зафиксирована угроза чрезвычайной ситуации". Исключение составят правонарушения в области дорожного движения.
Титов указывает, что КоАП допускает возбуждение дел об административных правонарушениях как по итогам контрольных мероприятий, так и по иным поводам. Например, для этого контрольному органу достаточно получить обращение гражданина.
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время интервью радио Sputnik на V Восточном экономическом форуме во Владивостоке
4 сентября, 16:29Сказано в эфире
Борис Титов объяснил свою позицию по амнистии к 75-летию ПобедыБизнес-омбудсмен Борис Титов рассказал в интервью радио Sputnik о том, какие категории граждан он предлагает амнистировать к 75-летию Победы. Беседа состоялась на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.
"Должностные лица вправе и по собственному усмотрению возбуждать такие дела при непосредственном выявлении признаков административного правонарушения. "Достаточность данных" для непосредственного возбуждения дела никак не урегулирована, что создает возможность злоупотреблений", - заметил собеседник агентства.
"Если брать за основу для анализа исключительно Единый реестр проверок (его администрирует Генпрокуратура – ред.) – тот ресурс, который задумывался как исчерпывающий источник информации о проверках бизнеса, то картина отнюдь не такая шокирующая. Но вся проблема в том, что в нашей реальности ЕРП – лишь вершина "проверочного айсберга". И наши предложения как раз и направлены на то, чтобы остановить разрастание этого айсберга", - заключил Титов.
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
30 мая, 11:00РИА Новости
Борис Титов: нетрадиционные проверки становятся бременем для бизнеса
5100210
Обсудить 2
Антон ВайноБорис ТитовГенеральная прокуратура РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
Посольство раскритиковало антироссийские публикации в американской прессе
Чиновники
На Ямале разгорелся скандал из-за тендера на утилизацию портретов Медведева
ДТП с участием грузовика в Щигровском районе Курской области. 6 ноября 2019
Под Курском легковушка столкнулась с КАМАЗом, пять человек погибли
Первое российско-турецкое патрулирование на границе Сирии и Турции
Турецкий политик прокомментировал меморандум России и Турции по Сирии
Сотрудница компании Лаборатория Касперского
Эксперты рассказали о новом способе кражи данных клиентов банков
Завершение соединения морской и наземных частей Турецкого потока
В Турции объяснили, почему газ "Турецкого потока" будет выгоден для Европы
Самолет Ан-24Б авиакомпании ИрАэро
В ИрАэро проверят видео, где девушка без документов управляет самолетом
Здание Московского городского суда
Суд отклонил жалобу прокурора по делу Проказовых, взявших на митинг ребенка
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу Ишкобод в Таджикистане
При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков
Белуха
Тринадцать белух из "китовой тюрьмы" погрузили на судно
Пилотируемый транспортный космический корабль CST 100 Starliner, разрабатываемый компанией Boeing
Эксперт рассказал, что могло привести к нераскрытию парашюта на "Starliner"
Владивосток
Во Владивостоке прооперировали женщину, в руках которой взорвалась петарда
Часы
Няня украла у москвича драгоценности на 7,4 миллиона рублей
Заседание Совета Федерации РФ
Совфед одобрил поправки по исполнению бюджета в 2020 году
Заседание Совета Федерации
Совфед одобрил закон о поправках в КоАП только с отзывом правительства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:44В Москве на аварийно-опасных участках дорог установили более 120 камер
18:43Бывший британский спикер назвал Brexit крупнейшей ошибкой страны
18:43В Кемерово неизвестный совершил нападение на адвоката
18:41МИД КНДР прокомментировал планы США провести совместные учения с Сеулом
18:38Сбербанк дал советы по защите от фишинговых писем
18:33Экоактивисты ворвались на заседание газовой конференции в Париже
18:30Генпрокуратура ЛНР обнаружила тайник с оружием у линии соприкосновения
18:28Кипр решил отобрать у девяти россиян "золотые паспорта"
18:21Росавиация нашла нарушения в работе Azur Air
18:15Украинские силовики выпустили почти 40 мин по ДНР, заявили в Донецке
18:11Командира части в Североморске признали виновным в получении взяток
18:10РПЦ вместе с Минкультуры собирается оцифровать храмы России
18:09Азербайджан вручил послу России ноту протеста
18:07Омбудсмен предложил поставить камеры в детсадах после инцидента в Ярославле
18:04Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
18:01Кузнецова поможет пенсионерке из Москвы вернуть право опеки над внуком
18:01ФНС уличила авторов Doing Business в использовании недостоверных данных
17:53Глава "Мемориала" обжалует штраф за нарушение закона об НКО-иноагентах
17:51Минкультуры поддержало создание культурологического курса для школьников
17:51В РВИО прокомментировали снос радикалами барельефа Жукова в Одессе
Лента новостейМолния