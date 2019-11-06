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РИА Новости

В рамках эксперимента якутская семья проживет под энергосберегающим куполом

06:08 06.11.2019 (обновлено: 06:42 06.11.2019)
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© ФотоМонтаж одноэтажного дома под куполом
Монтаж одноэтажного дома под куполом
© Фото
Монтаж одноэтажного дома под куполом. Архивное фото
ЯКУТСК, 6 ноя - РИА Новости. Семья в Якутии в рамках научного эксперимента несколько месяцев проживет в доме под энергосберегающим куполом, сообщается на сайте Северо-Восточного федерального университета.
Декан автодорожного факультета СВФУ Дмитрий Филиппов рассказал о том, что ученые вуза совместно с компанией "Синет" проводят эксперимент на площадке территории опережающего развития "Индустриальный парк "Кангалассы".
"Якутянам предложат с ноября и до следующего лета пожить в доме, над которым возведен специальный купол, влияющий на его энергосбережение. Так ученые намерены оценить эффективность купольной конструкции, которую в случае подтверждения эффекта разработки начнут применять повсеместно", - отмечает Филиппов.
При возведении объекта использовались инновационные энергосберегающие технологии и элементы "умного дома". В ходе эксперимента будет оценено влияние специальной купольной конструкции на состояние вечномерзлых грунтов, на климат внутри купола, тепло и энергоэффективность жилого дома, его комфортность, а также здоровье и психофизическое состояние проживающих в нем людей.
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Экспериментальная семья будет вести самый обычный образ жизни и заполнять дневник. За показаниями приборов и датчиков будет следить группа ученых. В проекте участвуют эксперты в геологии, климатологии, промышленном и гражданском строительстве, теплотехнике, энергетике, а также медики и психологи.
"Если результаты эксперимента в целом окажутся положительными и будут найдены инженерно-технические решения, к примеру, по сохранению мерзлоты, выведению смога и вентиляции конструкции, борьбе с конденсатом, то, возможно, купольные технологии начнут массово применяться в зоне распространения вечной мерзлоты", - добавил декан.
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Открытия - РИА НаукаСеверо-Восточный федеральный университетЯкутия
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