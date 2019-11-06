В рамках эксперимента якутская семья проживет под энергосберегающим куполом

ЯКУТСК, 6 ноя - РИА Новости. Семья в Якутии в рамках научного эксперимента несколько месяцев проживет в доме под энергосберегающим куполом, сообщается на сайте Северо-Восточного федерального университета.

Декан автодорожного факультета СВФУ Дмитрий Филиппов рассказал о том, что ученые вуза совместно с компанией "Синет" проводят эксперимент на площадке территории опережающего развития "Индустриальный парк "Кангалассы".

"Якутянам предложат с ноября и до следующего лета пожить в доме, над которым возведен специальный купол, влияющий на его энергосбережение. Так ученые намерены оценить эффективность купольной конструкции, которую в случае подтверждения эффекта разработки начнут применять повсеместно", - отмечает Филиппов.

При возведении объекта использовались инновационные энергосберегающие технологии и элементы "умного дома". В ходе эксперимента будет оценено влияние специальной купольной конструкции на состояние вечномерзлых грунтов, на климат внутри купола, тепло и энергоэффективность жилого дома, его комфортность, а также здоровье и психофизическое состояние проживающих в нем людей.

Экспериментальная семья будет вести самый обычный образ жизни и заполнять дневник. За показаниями приборов и датчиков будет следить группа ученых. В проекте участвуют эксперты в геологии, климатологии, промышленном и гражданском строительстве, теплотехнике, энергетике, а также медики и психологи.