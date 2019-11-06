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РИА Новости

Синоптики предупредили о температурных рекордах в ЦФО и Черноземье

05:07 06.11.2019 (обновлено: 09:34 06.11.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновДевушка гуляет в Александровском саду в Москве
Девушка гуляет в Александровском саду в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. В ЦФО и Черноземье ожидается непривычная для ноября погода, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью телеканалу RT.
Он отметил, что 5 ноября в Москве в этом году стало самым теплым за 140-летнюю историю наблюдений. Синоптик напомнил, что к высокой температуре привело вторжение субтропического тепла со Средиземного моря.
"Собственно, Москвой мы не ограничимся. У нас будет серия температурных рекордов в Центральной России и в Черноземье", — пояснил Тишковец.
По его словам, в среду в российской столице будет прохладнее — около семи-одиннадцати градусов днем и двух-семи градусов ночью. Однако, подчеркнул синоптик, в городе пока не ожидаются снег и морозы, а также климатическая зима, которая по правилам наступает 10 ноября.
"Мы останемся в положительном секторе, и температуры останутся аномально высокими. И климатическая осень продолжится еще две-три недели", — заключил Тишковец.
Уличный термометр
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Евгений ТишковецМоскваРоссияОбщество
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