Последнюю партию белух из "китовой тюрьмы" подготовят для выпуска в море

Погрузка белух из так называемой китовой тюрьмы в бухте Средняя. Архивное фото

Погрузка белух из так называемой китовой тюрьмы в бухте Средняя

ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя – РИА Новости. Погрузку последней партии из 50 белух из "китовой тюрьмы" на суда, которую накануне приостановили из-за ветра, возобновили в среду утром, сообщил РИА Новости представитель Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО).

Последнюю партию белух, оставшихся в "китовой тюрьме" в Приморье, повезут на двух судах к месту выпуска в Японском море. Погрузка началась во вторник утром, всего на судно поместили шесть животных. К вечеру вторника погрузку приостановили из-за усилившегося ветра.

"Погрузка началась, погружена в ванну первая белуха, команда специалистов слажено работает", - сказал собеседник агентства. По его словам, состояние животных, которые ночевали на судне, хорошее, их активность нормальная, с утра им поменяли воду.

Как сообщил РИА Новости эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян, который находится в бухте Средняя, в среду ветер не такой сильный, каким был накануне, волны почти нет.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.