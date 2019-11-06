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РИА Новости

Последнюю партию белух из "китовой тюрьмы" подготовят для выпуска в море

04:04 06.11.2019
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© Фото : ВНИРОПогрузка белух из так называемой китовой тюрьмы в бухте Средняя
Погрузка белух из так называемой китовой тюрьмы в бухте Средняя
© Фото : ВНИРО
Погрузка белух из так называемой китовой тюрьмы в бухте Средняя. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 ноя – РИА Новости. Погрузку последней партии из 50 белух из "китовой тюрьмы" на суда, которую накануне приостановили из-за ветра, возобновили в среду утром, сообщил РИА Новости представитель Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО).
Последнюю партию белух, оставшихся в "китовой тюрьме" в Приморье, повезут на двух судах к месту выпуска в Японском море. Погрузка началась во вторник утром, всего на судно поместили шесть животных. К вечеру вторника погрузку приостановили из-за усилившегося ветра.
"Погрузка началась, погружена в ванну первая белуха, команда специалистов слажено работает", - сказал собеседник агентства. По его словам, состояние животных, которые ночевали на судне, хорошее, их активность нормальная, с утра им поменяли воду.
Как сообщил РИА Новости эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян, который находится в бухте Средняя, в среду ветер не такой сильный, каким был накануне, волны почти нет.
Выпуск белухи из китовой тюрьмы в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае. 27 июня 2019
24 октября, 17:11РИА Новости
Greenpeace просит защитить белух из китовой тюрьмы от рыбаков из КНДР
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент РФ Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
Выпуск белухи из китовой тюрьмы
1 ноября, 04:51РИА Новости
Наблюдатели смогут проследить за выпуском белух из "китовой тюрьмы"
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ПриморьеСледственный комитет РФМинистерство природных ресурсов и экологии РФВладимир ПутинВладивосток
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