ОЗХО подготовит первый доклад о виновных в химатаках в Сирии

ООН, 6 ноя - РИА Новости. Атрибутивная группа Организации по запрещению химического оружия по расследованию и определению виновных в предполагаемых химатаках в Атрибутивная группа Организации по запрещению химического оружия по расследованию и определению виновных в предполагаемых химатаках в Сирии в ближайшие месяцы подготовит доклад, заявил журналистам гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас.

"В связи с тем, что произошло в Сирии, у нас есть Миссия по установлению фактов ... и Группа по расследованию и установлению виновных - она отвечает за установление исполнителей", - сказал Ариас.

"И в ближайшие несколько месяцев мы собираемся подготовить первый отчет", - подчеркнул он.

В конце июня 2018 года государства-участники ОЗХО в ходе специальной сессии Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге проголосовали по предложенному Великобританией решению о расширении мандата ОЗХО, разрешающему организации устанавливать виновных в химатаках.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал как "нездоровую" ситуацию вокруг наделения технического секретариата ОЗХО дополнительными функциями установления виновных в химатаках.

После крупнейшей газовой атаки, происшедшей в августе 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте, Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. Это стало результатом договоренности России и США об уничтожении химоружия в стране под контролем ОЗХО и остановило военное вмешательство США в Сирию. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химарсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

Страны Запада неоднократно обвиняли сирийские власти в применении химоружия, а Дамаск неоднократно заявлял, что никогда не применял химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО.

Так, ОЗХО 1 марта опубликовала доклад об итогах расследования инцидента в городе Дума в Восточной Гуте 7 апреля 2018 года, в котором утверждается, что при атаке использовалось "токсическое химическое вещество… вероятно, хлор". В документе, в частности, утверждается, что баллоны с хлором были сброшены с воздуха, что позволило некоторым странам Запада обвинить в атаке сирийскую авиацию.

Однако позже в общий доступ попал документ с инженерной оценкой эксперта ОЗХО Хендерсона, где говорилось, что "наблюдения, сделанные в двух местах происшествия, вместе с последующим анализом позволяют предположить, что, вероятнее всего, баллоны положили, а не сбросили с воздуха". В документе отмечалось, что группа специалистов во главе с Хендерсоном провела ряд тестов, имитирующих ситуацию. Эксперты пришли к выводу, что в одном из предполагаемых случаев химатаки следы от предполагаемого удара емкости, в которой якобы было отравляющее вещество, не совпадают с повреждением бетонной крыши на месте происшествия. Анализ второго места, где емкость с газом нашли на кровати в одном из помещений, показал, что клапан баллона остался нетронутым, что невозможно при прохождении через перекрытия потолка.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.

МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии - выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.