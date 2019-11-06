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РИА Новости

Западные политики выразили обеспокоенность интеграцией России и Белоруссии

03:07 06.11.2019 (обновлено: 10:47 06.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце. 18 июля 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце. 18 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Американские и европейские политики обеспокоены усилением интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства, которая может привести к изменению "баланса сил" в Европе. Их слова приводит WSJ.
Так, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович называет сложившуюся ситуацию "серьезной". Он считает, что европейским странам необходимо "поддержать суверенитет Белоруссии".
В свою очередь, экс-помощник министра обороны США Александр Вершбоу заявил, что Запад должен проявить осторожность, чтобы интеграция "не зашла слишком далеко".
Союзное государство — надгосударственное объединение России и Белоруссии, возникшее через несколько лет после распада СССР и призванное способствовать углублению сотрудничества в ключевых областях, в том числе во внешней политике, обороне и безопасности.
Шестого сентября премьеры двух стран парафировали программу интеграции, а также утвердили перечень из 31 дорожной карты в различных сферах, проекты которых планируется подготовить к ноябрю.
Восьмого декабря Москва и Минск будут отмечать 20-летие со дня подписания договора. Белорусский лидер Александр Лукашенко предлагал к этому моменту принять программу углубления интеграции.
Флаги России и Белоруссии на мотоцикле в Минске
10:01Сказано в эфире
"Игра вдолгую". Кто хочет помешать интеграции России и БелоруссииНа Западе обеспокоены интеграцией России и Белоруссии, пишут американские СМИ. К чему это беспокойство приведет, предположил в эфире радио Sputnik политолог Семен Уралов.
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Обсудить 51
Яцек ЧапутовичАлександр ВершбоуАлександр ЛукашенкоСоюзное государствоБелоруссияРоссияВ мире
Популярные комментарии
А чего Америка так беспокоится? Её беспокойство надо считать вмешательством в дела суверенных государств и вызвать посла на ковёр в МИД.
6 ноября, 05:15
Руслан Петров
6340001
что же будет, когда Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия с Таджикистаном, объявят об аналогичной интеграции как минимум или о полном вхождении в состав РФ, наверно на Западе будет истерика
6 ноября, 05:01
cergi4
49101004
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