Западные политики выразили обеспокоенность интеграцией России и Белоруссии

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Американские и европейские политики обеспокоены усилением интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства, которая может привести к изменению "баланса сил" в Европе. Их слова приводит WSJ.
Так, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович называет сложившуюся ситуацию "серьезной". Он считает, что европейским странам необходимо "поддержать суверенитет Белоруссии".
В свою очередь, экс-помощник министра обороны США Александр Вершбоу заявил, что Запад должен проявить осторожность, чтобы интеграция "не зашла слишком далеко".
Союзное государство — надгосударственное объединение России и Белоруссии, возникшее через несколько лет после распада СССР и призванное способствовать углублению сотрудничества в ключевых областях, в том числе во внешней политике, обороне и безопасности.
Шестого сентября премьеры двух стран парафировали программу интеграции, а также утвердили перечень из 31 дорожной карты в различных сферах, проекты которых планируется подготовить к ноябрю.
Восьмого декабря Москва и Минск будут отмечать 20-летие со дня подписания договора. Белорусский лидер Александр Лукашенко предлагал к этому моменту принять программу углубления интеграции.