Западные политики выразили обеспокоенность интеграцией России и Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии в Таврическом дворце. 18 июля 2019

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Американские и европейские политики обеспокоены усилением интеграции Американские и европейские политики обеспокоены усилением интеграции России Белоруссии в рамках Союзного государства, которая может привести к изменению "баланса сил" в Европе. Их слова приводит WSJ

Так, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович называет сложившуюся ситуацию "серьезной". Он считает, что европейским странам необходимо "поддержать суверенитет Белоруссии".

В свою очередь, экс-помощник министра обороны США Александр Вершбоу заявил, что Запад должен проявить осторожность, чтобы интеграция "не зашла слишком далеко".

Союзное государство — надгосударственное объединение России и Белоруссии, возникшее через несколько лет после распада СССР и призванное способствовать углублению сотрудничества в ключевых областях, в том числе во внешней политике, обороне и безопасности.

Шестого сентября премьеры двух стран парафировали программу интеграции, а также утвердили перечень из 31 дорожной карты в различных сферах, проекты которых планируется подготовить к ноябрю.