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РИА Новости

Главы минобороны США и Китая обсудили приоритеты отношений в сфере обороны

02:17 06.11.2019
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© AP Photo / Andrew HarnikМинистр армии США Марк Эспер
Министр армии США Марк Эспер
© AP Photo / Andrew Harnik
Министр армии США Марк Эспер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Глава Пентагона Марк Эспер обсудил во вторник по видеосвязи со своим китайским коллегой Вэй Фэнхэ приоритеты отношений двух стран в области обороны, говорится в распространенном в среду сообщении Пентагона.
"Министр Эспер и министр Вэй обсудили их приоритеты применительно к отношениям США и Китая в области обороны с упором на стабильность, откровенное и открытое общение, расширение сотрудничества в сферах общих интересов", - сказано в документе.
Там отмечается, что Эспер выразил заинтересованность в выстраивании конструктивных, ориентированных на результат отношений для предотвращения и урегулирования кризисов, снижения рисков непонимания и ошибок, в целом для расширения сотрудничества.
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Марк ЭсперКитайСШАБезопасностьВ мире
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