Главы минобороны США и Китая обсудили приоритеты отношений в сфере обороны

ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Глава Пентагона Марк Эспер обсудил во вторник по видеосвязи со своим китайским коллегой Вэй Фэнхэ приоритеты отношений двух стран в области обороны, говорится в распространенном в среду сообщении Пентагона.
"Министр Эспер и министр Вэй обсудили их приоритеты применительно к отношениям США и Китая в области обороны с упором на стабильность, откровенное и открытое общение, расширение сотрудничества в сферах общих интересов", - сказано в документе.
Там отмечается, что Эспер выразил заинтересованность в выстраивании конструктивных, ориентированных на результат отношений для предотвращения и урегулирования кризисов, снижения рисков непонимания и ошибок, в целом для расширения сотрудничества.