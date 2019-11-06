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РИА Новости

В Лос-Анджелесе изъяли украденные картины на сумму около 800 тысяч долларов

01:40 06.11.2019 (обновлено: 01:44 06.11.2019)
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© Flickr / Stig NygaardЛос-Анджелес, США
Лос-Анджелес, США
© Flickr / Stig Nygaard
Лос-Анджелес, США . Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Полиция Лос-Анджелеса изъяла украденные картины шотландского художника Бенджамина Крема (1922-2016), стоимость которых составляет приблизительно 800 тысяч долларов, говорится в пресс-релизе департамента полиции Лос-Анджелеса.
Отмечается, что картины были обнаружены в жилом помещении в Сан-Фернандо, где они хранились на протяжении нескольких лет.
Человек, сообщивший правоохранителям о найденных им картинах, решил передать произведения искусства властям после того, как обнаружил, что они являются украденными. Он сообщил, что ранее картины находились у его родственника, который умер несколько лет назад.
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