В Лос-Анджелесе изъяли украденные картины на сумму около 800 тысяч долларов

Отмечается, что картины были обнаружены в жилом помещении в Сан-Фернандо, где они хранились на протяжении нескольких лет.

Человек, сообщивший правоохранителям о найденных им картинах, решил передать произведения искусства властям после того, как обнаружил, что они являются украденными. Он сообщил, что ранее картины находились у его родственника, который умер несколько лет назад.