В Лос-Анджелесе изъяли украденные картины на сумму около 800 тысяч долларов

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Полиция Лос-Анджелеса изъяла украденные картины шотландского художника Бенджамина Крема (1922-2016), стоимость которых составляет приблизительно 800 тысяч долларов, говорится в пресс-релизе департамента полиции Лос-Анджелеса.
Отмечается, что картины были обнаружены в жилом помещении в Сан-Фернандо, где они хранились на протяжении нескольких лет.
Человек, сообщивший правоохранителям о найденных им картинах, решил передать произведения искусства властям после того, как обнаружил, что они являются украденными. Он сообщил, что ранее картины находились у его родственника, который умер несколько лет назад.