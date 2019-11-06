Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-06T00:08Z
https://ria.ru/20191106/1560613380.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155811/12/1558111234_0:233:2637:1716_1036x0_80_0_0_3749ab2b74212316a8523b19372c459e.jpg
РИА Новости

Кадыров прокомментировал подписание мирного соглашения в Йемене

00:08 06.11.2019
1096
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В РФ хотят, чтобы в Йемене перестали гибнуть люди и наступили мир и стабильность, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя подписание мирного договора между правительством республики и сепаратистами.
Во вторник международно признанное правительство Йемена во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади и сепаратисты из ряда действующих на юге страны организаций, в том числе Переходного совета Южного Йемена, подписали в Эр-Рияде мирное соглашение о прекращении военного противостояния. Подписание прошло в присутствии наследных принцев Саудовской Аравии и Абу-Даби Мухаммеда бен Сальмана и Мухаммеда бен Зеида, а также президента Йемена.
Кадыров положительно оценил такой шаг для жителей Йемена, стран региона и всех мусульман. Он также отметил, что народам Ближнего Востока не нужны войны, разрушения, потоки беженцев и кровопролитие.
"Президент России Владимир Путин много лет назад заявил, что наша страна является лучшим другом и защитником ислама. И эту политику он последовательно проводит на Ближнем Востоке и в других регионах. Мы очень желаем, чтобы в Йемене перестали гибнуть люди, наступили мир и стабильность", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Повстанец в провинции Мариб смотрит на дым поднимающийся от взрыва
29 октября, 15:32РИА Новости
Взрыв произошел в штабе минобороны Йемена, сообщил источник
Достигнутое под эгидой Саудовской Аравии соглашение предусматривает создание правительства из 24 министров, должности будут поделены поровну между представителями северных и южных провинций, назначать министров будет президент после консультаций с премьером и основными политическими движениями.
Кроме того, в соглашении говорится о возвращении сил Переходного совета в течение 15 дней на те позиции, которые они занимали до захвата объектов на юге, и размещении на их месте сил безопасности под контролем местных властей. Все вооруженные силы будут подчиняться министерству обороны, их передислокация будет происходить под контролем командования действующей в Йемене арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.
Стороны конфликта также договорились решать на переговорах спорный вопрос о статусе Южного Йемена, отделения которого требуют сепаратисты.
В августе сепаратисты захватили у правительственных сил госучреждения и военные базы в Адене, объявленном правительством временной столицей Йемена после захвата власти на севере мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами). Саудовская Аравия вмешалась в ситуацию, чтобы примирить бывших союзников по коалиции против хуситов, но правительство Йемена потребовало отхода сил сепаратистов от всех захваченных ими позиций и прекращения участия ОАЭ, поддержавших Переходный совет Южного Йемена, в арабской коалиции. Ранее ОАЭ заявили, что вывели свои войска из Адена после четырех лет участия в войне на стороне йеменского правительства.
Республики Рамзан Кадыров во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 31 августа 2019
27 октября, 12:04Радио Sputnik
Кадыров привел цитату из Гоголя после сообщения о гибели главы ИГ*
1200132
Обсудить 1
Владимир ПутинРамзан КадыровЙеменРоссияВ мире
Рекомендуем
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу Ишкобод в Таджикистане
При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно
Сирийский военный
Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны
Загрязнение воздуха
Ученые предрекли человечеству "неописуемые страдания"
Члены банды Кабанова
"Зарежь первого встречного": как подростки убили семь человек под Саратовом
Президент РФ Владимир Путин
Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину
Зонд Вояджер-2
"Вояджер-2" прислал на Землю данные из межзвездного пространства
Доставка труб для Северного потока - 2 в Коверхар
В Европарламенте усомнились в возможности остановить "Северный поток — 2"
Повстанцы-хуситы
Хуситы раскритиковали подписание мирного соглашения в Йемене
Зияд Сабсаби
Сенатор от Чечни подал заявление о досрочном прекращении полномочий
Александр Вучич
Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400
Спиральная галактика
Скопления мертвых и миры-каннибалы. Самые странные галактики во Вселенной
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Зияд Сабсаби
Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора от Чечни Сабсаби
Мэр Киева Виталий Кличко
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Конфеты
Диетолог назвала самые вредные сладости
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:56Германия прокомментировала решение Ирана начать обогащение урана в Фордо
18:52Иран не пустил инспектора МАГАТЭ на завод по обогащению урана
18:50Эксперт рассказала о недостатках педагогического образования в России
18:44В Москве на аварийно-опасных участках дорог установили более 120 камер
18:43Бывший британский спикер назвал Brexit крупнейшей ошибкой страны
18:43В Кемерово неизвестный совершил нападение на адвоката
18:41МИД КНДР прокомментировал планы США провести совместные учения с Сеулом
18:38Сбербанк дал советы по защите от фишинговых писем
18:33Экоактивисты ворвались на заседание газовой конференции в Париже
18:30Генпрокуратура ЛНР обнаружила тайник с оружием у линии соприкосновения
18:28Кипр решил отобрать у девяти россиян "золотые паспорта"
18:21Росавиация нашла нарушения в работе Azur Air
18:15Украинские силовики выпустили почти 40 мин по ДНР, заявили в Донецке
18:11Командира части в Североморске признали виновным в получении взяток
18:10РПЦ вместе с Минкультуры собирается оцифровать храмы России
18:09Азербайджан вручил послу России ноту протеста
18:07Омбудсмен предложил поставить камеры в детсадах после инцидента в Ярославле
18:04Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
18:01Кузнецова поможет пенсионерке из Москвы вернуть право опеки над внуком
18:01ФНС уличила авторов Doing Business в использовании недостоверных данных
Лента новостейМолния