Кадыров прокомментировал подписание мирного соглашения в Йемене

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В РФ хотят, чтобы в В РФ хотят, чтобы в Йемене перестали гибнуть люди и наступили мир и стабильность, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров , комментируя подписание мирного договора между правительством республики и сепаратистами.

Во вторник международно признанное правительство Йемена во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади и сепаратисты из ряда действующих на юге страны организаций, в том числе Переходного совета Южного Йемена, подписали в Эр-Рияде мирное соглашение о прекращении военного противостояния. Подписание прошло в присутствии наследных принцев Саудовской Аравии и Абу-Даби Мухаммеда бен Сальмана и Мухаммеда бен Зеида, а также президента Йемена.

Кадыров положительно оценил такой шаг для жителей Йемена, стран региона и всех мусульман. Он также отметил, что народам Ближнего Востока не нужны войны, разрушения, потоки беженцев и кровопролитие.

"Президент России Владимир Путин много лет назад заявил, что наша страна является лучшим другом и защитником ислама. И эту политику он последовательно проводит на Ближнем Востоке и в других регионах. Мы очень желаем, чтобы в Йемене перестали гибнуть люди, наступили мир и стабильность", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Достигнутое под эгидой Саудовской Аравии соглашение предусматривает создание правительства из 24 министров, должности будут поделены поровну между представителями северных и южных провинций, назначать министров будет президент после консультаций с премьером и основными политическими движениями.

Кроме того, в соглашении говорится о возвращении сил Переходного совета в течение 15 дней на те позиции, которые они занимали до захвата объектов на юге, и размещении на их месте сил безопасности под контролем местных властей. Все вооруженные силы будут подчиняться министерству обороны, их передислокация будет происходить под контролем командования действующей в Йемене арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

Стороны конфликта также договорились решать на переговорах спорный вопрос о статусе Южного Йемена, отделения которого требуют сепаратисты.