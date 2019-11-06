Путин примет в Кремле офицеров, получивших новые звания и должности

На одной из прошлых встреч глава государства отметил, что межконтинентальная тяжелая ракета "Сармат" проходит завершающую стадию испытаний, на боевое дежурство поставлены гиперзвуковой комплекс "Кинжал" и лазерная система "Пересвет", он также отметил, что гуманизация условий содержания людей в местах лишения свободы, а также качественное исполнение наказаний, не связанных с изоляцией преступника от общества, должны быть приоритетами в работе Федеральной службы исполнения наказаний, а прокурорам российский лидер напомнил о необходимости защиты прав предпринимателей.