Путин примет в Кремле офицеров, получивших новые звания и должности

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду в Кремле встретится с группой офицеров по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения высших воинских и специальных званий, сообщили в пресс-службе администрации президента.
Мероприятие пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
На одной из прошлых встреч глава государства отметил, что межконтинентальная тяжелая ракета "Сармат" проходит завершающую стадию испытаний, на боевое дежурство поставлены гиперзвуковой комплекс "Кинжал" и лазерная система "Пересвет", он также отметил, что гуманизация условий содержания людей в местах лишения свободы, а также качественное исполнение наказаний, не связанных с изоляцией преступника от общества, должны быть приоритетами в работе Федеральной службы исполнения наказаний, а прокурорам российский лидер напомнил о необходимости защиты прав предпринимателей.