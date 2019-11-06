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РИА Новости
РИА Наука

Скопления мертвых и миры-каннибалы. Самые странные галактики во Вселенной

08:00 06.11.2019
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© Depositphotos / Shad.offСпиральная галактика
Спиральная галактика
© Depositphotos / Shad.off
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости, Альфия Еникеева. Ученые выяснили, что на протяжении десяти миллиардов лет галактика Андромеды питалась более мелкими соседями, поглотив несколько сотен карликовых звездных систем. Одной из жертв Андромеды может стать и Млечный Путь, который, кстати, тоже в прошлом отличался хищническим поведением. РИА Новости рассказывает о самых неожиданных и странных галактиках во Вселенной.

Звездное кладбище

В апреле 2017 года международная группа астрофизиков описала галактику ZF-COSMOS-20115. Ее наблюдали в тот момент, когда Вселенной было всего 1,65 миллиарда лет из нынешних 13,7. Возраст системы был около семисот миллионов лет, но в последние четыреста тысяч из них активного звездообразования в ней не происходило. Иными словами, она умерла, хотя эволюционные модели и не допускали существование столь далеких мертвых галактик.
Впрочем, уже в июне того же года в Nature вышла статья международного коллектива ученых, утверждающая: галактики, не способные самостоятельно формировать новые звезды, были практически с самого начала времен. Около половины крупнейших систем Вселенной исчерпали собственные строительные ресурсы уже девять миллиардов лет назад. Причем эта участь постигла не только эллиптические, но и спиральные галактики.
Авторы статьи предположили, что звездные системы гибнут из-за скоплений темной материи на их окраинах. Эти скопления заставляют "обычную" материю, потоки которой падают из межгалактической среды, ускорять движение и разогреваться. В результате галактики теряют доступ к свежим стройматериалам и перестают формировать звезды. Именно такая участь, по мнению ученых, постигла спиральную MACS 2129-1 более десяти миллиардов лет назад.
Согласно альтернативной теории, смерть галактик — результат их столкновений друг с другом, которые приводят к резким вспышкам звездообразования и "выгоранию" запасов нейтрального газа.
© NASA / ESA / S. Toft, University of Copenhagen / M. Postman, STScI / CLASH TeamМертвая галактика MACS 2129-1
Мертвая галактика MACS 2129-1
© NASA / ESA / S. Toft, University of Copenhagen / M. Postman, STScI / CLASH Team
Мертвая галактика MACS 2129-1

Оживший зомби

Наша родная Галактика — Млечный Путь — была мертвой два миллиарда лет, но затем воскресла. К такому выводу пришли японские ученые, проанализировав химический состав звезд. Оказалось, что для одной группы светил характерно повышенное содержание кислорода, магния, кремния, кальция, серы и титана, а второй присущ высокий уровень железа. Это значит, что звезды формировались в разные эпохи, разделенные значительным промежутком времени, в течение которого Галактика фактически была мертва.
В первую эпоху Млечный Путь притягивал к себе холодный газ из межгалактического пространства. Именно его скопления послужили основой для звезд первого поколения. Они просуществовали совсем недолго по космическим меркам и уже через десять миллионов лет взорвались, дав жизнь сверхновым типа II, которые выпустили в межзвездную среду кислород, кальций, кремний и магний.
Млечный Путь в представлении художника
4 февраля, 19:32РИА Новости
Ученые подтвердили, что Млечный Путь похож на "гармошку"
Примерно семь миллиардов лет назад ударные волны от взрывов сверхновых разогрели облака космического газа. Он перестал циркулировать по Галактике, процессы формирования новых звезд прекратились, и Млечный Путь умер. Однако продолжали вспыхивать сверхновые типа Ia, обогащавшие космос железом и другими тяжелыми элементами. За пять миллиардов лет они охладили газ, и звездообразование запустилось вновь. Так возникли светила второго поколения, к которым относится и Солнце.
Интересно, что среди звезд нашей Галактики есть и такие, чей состав кардинально отличается от остальных. Например, объект J1124 + 4535 очень беден магнием и обогащен европием. По мнению исследователей, похожее соотношение элементов ранее наблюдалось у звезд из карликовых систем, вращающихся вокруг Млечного Пути. И значит, J1124 + 4535 могла родиться в другой галактике, которую поглотил Млечный Путь.
© Depositphotos / AlexmitТак выглядит наша родная Галактика — Млечный Путь
Галактика Млечный Путь
© Depositphotos / Alexmit
Так выглядит наша родная Галактика — Млечный Путь

Соседи на съедение

Пожирание звездных систем друг другом не редкость во Вселенной. Ближайшая к нам галактика Андромеды, находящаяся на расстоянии около 2,5 миллиона световых лет, в течение последних десяти миллиардов лет поглотила несколько сотен карликовых соседей. Их следы в гало — невидимой части галактики — заметили австралийские и британские астрофизики.
По их оценкам, соседи влились в космического монстра семь-десять миллиардов лет назад. А два миллиарда лет назад Андромеда съела довольно крупную галактику M32p, считающуюся близнецом Млечного Пути. Примерно через 4,7 миллиарда лет похожая участь грозит и нам. Но поскольку Андромеда и Млечный Путь близки по размерам, еще неизвестно, кто кого поглотит.
© NASA/NRAO/AUI/NSF; Dana Berry / SkyWorks; ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), ESA/R. GendlerГалактики-каннибалы. Слева — W2246-0526, справа — галактика Андромеды
Галактики-каннибалы (W2246-0526 и галактика Андромеды)
© NASA/NRAO/AUI/NSF; Dana Berry / SkyWorks; ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), ESA/R. Gendler
Галактики-каннибалы. Слева — W2246-0526, справа — галактика Андромеды
Зато прямо сейчас можно наблюдать подобный процесс фактически в прямом эфире. Речь об инфракрасной W2246-0526 и ее трех карликовых спутниках. Исследователи из НАСА изучали окрестности W2246-0526 при помощи микроволнового телескопа ALMA и обратили внимание на то, что галактика и огромная черная дыра в ее центре соединены с тремя ближайшими системами толстыми линиями из холодного газа. Это свидетельствует о том, что W2246-0526 в данный момент буквально разрывает на части соседей, высасывая из них газ, пыль и темную материю.
Туманность Андромеды
16 февраля 2018, 10:53РИА Новости
Ученые лишили туманность Андромеды звания "большого брата" Млечного Пути
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