"Ваши дети будут в НАТО". Когда Украина вступит в альянс

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости, Антон Лисицын. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что Украина вступит в Североатлантический альянс. Недавно к организации присоединилась Черногория, а через несколько месяцев примут Северную Македонию. Членство Польши и Прибалтики "никто даже в мечтах представить не мог", напомнил Столтенберг. И это, по его мнению, должно обнадежить украинцев. Стоит ли верить генсеку, разбиралось РИА Новости.

История запутанных отношений

Украина вела переговоры с НАТО с 1992 года, как только бывшая советская республика обрела независимость. В 1997-м была подписана "Хартия об особом партнерстве" с Альянсом, в Киеве открылся Североатлантический центр информации и документации.

В 2002-м президент Украины Леонид Кучма объявил, что Украина идет в НАТО. Эту цель внесли даже в военную доктрину, но затем убрали, ограничившись формулировкой про "углубление отношений". При "оранжевом" главе государства Викторе Ющенко этот пункт в документ вернули.

Более того, Ющенко в 2008-м вместе с премьером Юлией Тимошенко и спикером парламента Арсением Яценюком направили руководству Альянса письмо с просьбой предоставить план действий по членству. Но на Бухарестском саммите НАТО в том же году Германия, Франция и другие европейские страны воспротивились попыткам "подключить" Киев. По итогам дискуссий участники мероприятий пришли к компромиссу: в итоговом заявлении декларировалось желание видеть Украину в составе организации в долгосрочной перспективе. Это не было ни обещанием, ни обязательством, но в Киеве новость восприняли с воодушевлением. Правда, в 2010-м президентом стал Виктор Янукович. Он счел, что связи между Альянсом и Украиной и так находятся на достаточно хорошем уровне, развивать их не надо.

© РИА Новости / Николай Лазаренко Президент Украины Виктор Ющенко во время выступления на заседании Комиссии НАТО — Украина в Бухаресте © РИА Новости / Николай Лазаренко Президент Украины Виктор Ющенко во время выступления на заседании Комиссии НАТО — Украина в Бухаресте

После "революции достоинства" власть в Киеве сменилась, и украинская элита вновь начала "углублять отношения" с НАТО. В 2014-м Верховная рада отменила внеблоковый статус страны и внесла изменения в закон "Об основах внутренней и внешней политики", прописав необходимость достижения "критериев для приобретения членства в этой организации".

Функционеры Альянса и лидеры ведущих стран отреагировали на этот порыв достаточно сдержанно. Директор информационного бюро НАТО в Москве Роберт Пшель заявил, что "у этого государства, как и у каждого в Европе, есть право выбирать, но на сегодня этот вопрос (о вступлении. — Прим. ред.) даже не стоит". Президент Чехии Милош Земан высказал мнение, что Украине лучше сохранить нейтралитет подобно Финляндии.

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подчеркнул: о членстве в НАТО "не может быть и речи". А президент Франции Франсуа Олланд в 2015-м прямо сказал о нежелательности вступления Украины в НАТО.

Европейские официальные лица как будто специально осаживали украинских политиков. Так, в 2017-м глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер довольно резко поправил президента Украины: "Я видел, что мой друг Порошенко несколько дней назад сказал, что Украина — это ЕС, это НАТО. На данный момент это ни то ни другое. Все должны это знать".

Вопреки предостережениям, Порошенко анонсировал референдум по вопросу о вступлении в Альянс. Но всенародное голосование по этому поводу так и не провели.

В 2018-м Киев вновь попросил у Альянса план действий по членству в НАТО. Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер в ответ сообщил, что республика еще не готова присоединиться к этой организации.

Тем не менее в начале 2019-го Верховная рада внесла изменения в конституцию, которые законодательно закрепили курс на вступление страны в Североатлантический блок и Евросоюз. К 2020 году Вооруженные силы Украины должны обрести совместимые с армиями членов Альянса параметры. Для этого Киев приводил в порядок армейский устав, не обходя мелочей.

Например, в мае 2019-го украинский парламент отменил "старорежимные" звания "прапорщик" и "старший прапорщик". "Вводятся новые звания: рекрут, штаб-сержант, соответствующие эквивалентной колонке НАТО Code согласно STANAG 2116 (стандартной шкале званий. — Прим. ред.)", — описала суть реформы заместитель спикера Ирина Геращенко.

© Sputnik / Денис Асланов Перейти в фотобанк Военнослужащий армии Украины на открытии международных военных учений "Достойный партнер-2018" под эгидой НАТО в Грузии © Sputnik / Денис Асланов Перейти в фотобанк Военнослужащий армии Украины на открытии международных военных учений "Достойный партнер-2018" под эгидой НАТО в Грузии

Ставший в 2019-м президентом Владимир Зеленский также поддержал курс на вступление в НАТО. В октябре того же года Киев анонсировал новый формат отношений с Альянсом — все сотрудничество теперь будет вестись в рамках одной программы. "Мы рассчитываем, что первые документы будут подписаны в этом году", — сообщил украинский министр обороны Андрей Загороднюк.

Атакуют страну изнутри

Многообещающее заявление Столтенберга — это скорее "терапевтический сигнал", уверен заместитель генерального директора Института национальной стратегии Александр Костин.

"Это попытка поддержать Зеленского. У нынешнего украинского президента сейчас сложности и во внутренней политике, и во внешней. У него нет ни своего курса, ни своего дипломатического аппарата — направление определяют и речи ему пишут люди из команды Порошенко", — говорит собеседник РИА Новости.

"Предшественнику могли отказывать в членстве прямо, — уточняет политолог. — А Зеленскому Столтенберг не может сказать: "у вас ничего не получится".

Для вступления Украины в Альянс сейчас нет никаких предпосылок, считает Костин. "Чтобы войти в НАТО, надо соответствовать целому спектру различных стандартов: связи, управления, вооружения. Киеву надо отказаться от своего военно-промышленного комплекса и перейти на продукцию европейских производителей. И если первую часть этого плана — уничтожение своего ВПК — Украина выполняет, то переход на закупки западного оружия она вряд сегодня потянет. Кроме того, пришлось бы сократить армию в два-три раза, на что Киев не может пойти из соображений внутренней политики. Экономических возможностей для полноценного замещения вооружений при текущей численности вооруженных сил у Киева также нет и не будет", — уверен Костин.

"Главным бенефициаром НАТО остаются США, — продолжает собеседник агентства. — И если смотреть на Украину глазами Вашингтона, то американцы и их союзники имеют все, что хотят. Альянс и так получил от Киева все преференции. А членство в НАТО подразумевает взаимные обязательства по безопасности. В Европе политики трезво глядят на вещи, они видят, что на Украине неустойчивая власть, где политический радикализм стал мейнстримом. Это создает сумму непрогнозируемых рисков, которые вкупе с репутационными ограничениями делают вступление Украины в НАТО вопросом риторическим. Плюс европейцам не нужен еще один игрок, который будет выстраивать отношения с Вашингтоном поверх их голов".

"Вы, главное, верьте"

Председатель президиума "Совета по внешней и оборонной политике" Федор Лукьянов напоминает, что Столтенберг "повторил то же самое, что было уже прописано в декларации Бухарестского саммита 2008 года".

"Тогда после дискуссий стороны пришли к согласию: в документе было указано, что Грузия и Украина станут членами НАТО, но ни сроков, ни иных деталей не было. В Киеве, с одной стороны, обиделись, что не взяли в Альянс немедленно, с другой — сочли декларацию обещанием. В России также посчитали это зафиксированным обязательством и стали из этого исходить в своей внешней политике, — объясняет собеседник РИА Новости. — С тех пор концептуально ничего не поменялось. Это повторение пройденного, и сейчас никто не будет предпринимать практических действий по принятию Украины в НАТО".

Украинский политтехнолог Андрей Золотарев считает, что генсек НАТО не просто так поманил Киев надеждами. "За Зеленским пока нет истории вождения западных партнеров за нос, которая была у предыдущего президента", — отмечает он.

© Фото : Офис президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг © Фото : Офис президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг

"В остальном можно сказать, что в 2008 году на Бухарестском саммите Украина пролетела мимо НАТО. Сейчас, с нынешним ВВП, страна не может модернизировать ни социальную сферу, ни экономику, ни вооруженные силы так, чтобы соответствовать критериям Альянса. Хотя военный бюджет Украины и без того критически велик для такой хилой экономики, — обращает внимание собеседник агентства. — Кроме того, есть вопрос Крыма (Киев считает его своим. — Прим. ред.) и конфликт в Донбассе. В таких условиях Столтенберг может говорить что угодно и сколько угодно".